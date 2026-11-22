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Σε μια απρόσμενη και ιδιαίτερα αμήχανη στιγμή εξελίχθηκε η ζωντανή μετάδοση του δημοφιλούς σόου χορού Strictly Come Dancing του BBC το βράδυ του Σαββάτου (22/11), όταν άσεμνοι ήχοι ακούστηκαν ξαφνικά στον τηλεοπτικό αέρα.

Το περιστατικό σημειώθηκε νωρίς στη ροή του προγράμματος, την ώρα που η κριτής Μότσι Μαμπούσε σχολίαζε την εμφάνιση των διαγωνιζόμενων Ντέλτα Γκούντρεμ και Κάι Γουίντρινγκτον. Η κριτής πάγωσε για λίγα δευτερόλεπτα, προσπαθώντας να διαχειριστεί την κατάσταση με χιούμορ, λέγοντας χαρακτηριστικά «δεν είμαι εγώ», προτού συνεχίσει την κριτική της.

Την ευθύνη για τη φάρσα ανέλαβε ο γνωστός Βρετανός YouTuber Ντάνιελ Τζάρβις (γνωστός ως Jarvo69), ο οποίος μετέδιδε μάλιστα ζωντανά την ενέργειά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως έγινε γνωστό, είχε κρύψει ένα κινητό τηλέφωνο στον χώρο του στούντιο και ενεργοποίησε τον ήχο καλώντας το από απόσταση.

Πριν από το τέλος της εκπομπής, η παρουσιάστρια Έμα Γουίλις ζήτησε δημόσια συγγνώμη εκ μέρους του σταθμού «για τυχόν ηχητικές παρεμβολές και για οποιαδήποτε προσβολή προκλήθηκε» στους τηλεθεατές.

Εκπρόσωπος του BBC επιβεβαίωσε ότι έχει ξεκινήσει εσωτερική έρευνα για το πώς παραβιάστηκαν τα μέτρα ασφαλείας, ενώ διευκρίνισε ότι στην πλατφόρμα BBC iPlayer θα ανέβει επεξεργασμένη εκδοχή του επεισοδίου χωρίς το επίμαχο απόσπασμα. Παράλληλα, η αστυνομία του Λάνκασαϊρ κατέσχεσε τη συσκευή από τον χώρο και εξετάζει το ενδεχόμενο τέλεσης ποινικών αδικημάτων.

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