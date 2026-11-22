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Στα δύο μοιράστηκε η πρωτιά της τηλεθέασης, το μεσημέρι του Σαββάτου, με Ναταλία Γερμανού και Αναστασία Γιάμαλη να τερματίζουν πρώτες σε δυναμικό κοινό και γενικό σύνολο.
H ψυχαγωγική πρόταση του Alpha έκοψε πρώτη το νήμα στο δυναμικό κοινό, ενώ η ενημερωτική εκπομπή του MEGA πήρε κεφάλι στο γενικό σύνολο, σε μια μάχη που κρίθηκε στις λεπτομέρειες.
Στους πίνακες του δυναμικού κοινού, το «Καλύτερα δε γίνεται!» βρέθηκε στην κορυφή συγκεντρώνοντας 11,1%, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τις «Εξελίξεις Τώρα» με 8,7%. Πιο πίσω έμεινε το «Weekend Live» του ΣΚΑΪ, το οποίο κατέγραψε ποσοστό 3,6%.
Αντίστροφη ήταν η εικόνα στο γενικό σύνολο, όπου οι «Εξελίξεις Τώρα» πέρασαν μπροστά με 13,1%. Το «Καλύτερα δε γίνεται!» ακολούθησε σε απόσταση αναπνοής, καταγράφοντας 12,8% (μόλις 0,3 μονάδες διαφορά), ενώ το «Weekend Live» ανέβασε στροφές σε σχέση με το δυναμικό κοινό και έφτασε το 7,6%.
Αναλυτικά:
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
Καλύτερα δε Γίνεται! – 11,1%
Εξελίξεις Τώρα – 8,7%
Weekend Live – 3,6%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Εξελίξεις Τώρα – 13,1%
Καλύτερα δε Γίνεται! – 12,8%
Weekend Live – 7,6%
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