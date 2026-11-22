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Με πέντε αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα (22/11) η 11η αγωνιστική της Super League. Ναι μεν δεν υπάρχει κάποιο ντέρμπι, ωστόσο τα ματς κρύβουν παγίδες για τους πρωτοπόρους.

Ιταλική ομάδα θα αντιμετωπίσει μεσοβδόμαδα ο Ολυμπιακός, καθώς για το UEFA Europa League υποδέχεται τη Μίλαν στο Φάληρο (26/11, 19:45). Προέχει, όμως, η επίσκεψη του Ηρακλή. Η ομάδα του Βάλτερ Ματζάρι έχει πραγματοποιήσει πολύ καλές εμφανίσεις, την αδικούν ωστόσο τα αποτελέσματα ενώ έχει και παράπονα από (αρκετές) διαιτητικές αποφάσεις. Οι «ερυθρόλευκοι», από την άλλη, έμειναν στο 1-1 στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ κι είδαν τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό να ξεφεύγει κατά τέσσερις βαθμούς.

Το «τριφύλλι» πηγαίνει… καβάλα στ’ άλογο για να αντιμετωπίσει τον ΟΦΗ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ και στην πρώτη θέση της Super League βρίσκεται, αλλά και στα ψηλά στρώματα του UEFA Conference League. Έχοντας κάνει το 3/3, οι «πράσινοι» θα ταξιδέψουν μεσοβδόμαδα στη Δανία (26/11, 22:00) για το παιχνίδι με τη Νόρτζελαντ. Ευρωπαϊκή αναμέτρηση περιμένει και τον ΟΦΗ. Οι Κρητικοί έχουν ανοιχτή μπροστά τους την 24άδα του Europa League και πολλά, ίσως, κριθούν στο ματς με την Άντερλεχτ στο Παγκρήτιο (26/11, 22:00). Την Κυριακή (22/11), όμως, η ομάδα του Χρήστου Κόντη καλείται να πάρει θετικό αποτέλεσμα στο ΟΑΚΑ, για να «ρεφάρει» τη «λευκή» ισοπαλία με τον Ατρόμητο αλλά και για να μείνει κοντά στην πρώτη τετράδα.

Στο γήπεδο της Τούμπας, ο ΠΑΟΚ περιμένει την – αποδυναμωμένη λόγω τιμωριών – Κηφισιά, με τις δυο ομάδες να έρχονται από θετικά αποτελέσματα. Οι «ασπρόμαυροι» πήραν ισοπαλία στο Φάληρο από τον Ολυμπιακό ενώ ο σύλλογος των Βορείων Προαστίων κέρδισε με ανατροπή 3-1 τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό, μπαίνοντας δυναμικά στην οκτάδα. Αντίθετα, στο Αγρίνιο, Παναιτωλικός και Βόλος που τίθενται αντιμέτωποι, πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Οι επτά σερί ήττες (με 1-19 τέρματα) έφεραν το τέλος της συνεργασίας του «Τίτορμου» με τον Γιάννη Αναστασίου, με τον Γιώργο Πετράκη να αναλαμβάνει τα ηνία. Οι Θεσσαλοί παραμένουν δίχως νίκη ενώ ούτε η έλευση του Χουάν Κάρλος Γαρίδο έφερε βελτίωση στα αποτελέσματα, με τον ουραγό Βόλο να αγνοεί το «τρίποντο».

Στη ζώνη των Play Out βρίσκονται, επίσης, Λεβαδειακός και Ατρόμητος που, όμως, εσχάτως δείχνουν… σημεία ζωής. Οι Βοιωτοί ναι μεν ηττήθηκαν δύσκολα με 2-1 από την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, αλλά η εμφάνιση γέμισε με ικανοποίηση των Ηλία Χαραλάμπους καθώς είχε προηγηθεί το 3-0 επί του Άρη. Οι Περιστεριώτες, μετά το άνετο 3-0 επί του Βόλου πήραν 0-0 στο Παγκρήτιο, με τον Ντούσαν Κέρκεζ να αισθάνεται κάπως πιο άνετα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League και η βαθμολογία:

Καλαμάτα - ΑΕΚ 0-1



Λεβαδειακός - Ατρόμητος 22/11, 16:00



Παναιτωλικός - Βόλος 22/11, 17:00



Παναθηναϊκός - ΟΦΗ 22/11, 17:30



Ολυμπιακός - Ηρακλής 22/11, 19:00



ΠΑΟΚ - Κηφισιά 22/11, 19:30



Αστέρας Τρίπολης - Άρης 23/11, 17:00





Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ SUPER LEAGUE 2026/27

Παναθηναϊκός 27

ΑΕΚ 23

Ολυμπιακός 22

ΠΑΟΚ 19

Αρης 19

ΟΦΗ 17

Κηφισιά 14

Καλαμάτα 11

Ηρακλής 10

Παναιτωλικός 9

Αστέρας Τρίπολης 7

Ατρόμητος 6

Λεβαδειακός 6

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