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Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στέλνει η Κομισιόν την Ελλάδα λόγω μη εφαρμογής της απαιτούμενης τεχνολογίας ταυτοποίησης αεροσκαφών, όπως επιβάλλεται από τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2017/373 της Επιτροπής, ο οποίος διέπει τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας και τις υπηρεσίες αεροναυτιλίας.

Η υπόθεση αφορά την παραβίαση, εκ μέρους της Ελλάδας, του άρθρου 62 παράγραφος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1139, βάσει του οποίου η Ελλάδα όφειλε να λάβει τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσει ότι ο πιστοποιημένος πάροχος υπηρεσιών αεροναυτιλίας (ATS/ANS) συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο σημείο «ATS.OR.446 Δεδομένα επιτήρησης» του Παραρτήματος IV του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/373. Οι εν λόγω απαιτήσεις αφορούν την εφαρμογή των απαραίτητων δυνατοτήτων που επιτρέπουν στους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας να ταυτοποιούν μεμονωμένα αεροσκάφη, μέσω της λειτουργίας διαβίβασης στοιχείων ταυτοποίησης από το αεροσκάφος στο έδαφος (downlinked aircraft identification).

Σύμφωνα με την Κομισιόν, η ταυτοποίηση ενός αεροσκάφους επιτρέπει στους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας να παρακολουθούν με ακρίβεια τα αεροσκάφη και να τα διακρίνουν μεταξύ τους. Τα σύγχρονα ραντάρ όχι μόνο προσδιορίζουν τη θέση ενός αεροσκάφους, αλλά παρέχουν επίσης δεδομένα σχετικά με το ύψος, την ταχύτητα και τις προθέσεις πτήσης, ενισχύοντας έτσι τις υπηρεσίες επιτήρησης και βελτιώνοντας την αποδοτικότητα του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας. Αυτό θα οδηγήσει, τελικά, σε περαιτέρω βελτίωση της ασφάλειας της εναέριας κυκλοφορίας. Η εγκατάσταση τέτοιων συστημάτων θα ενίσχυε επίσης τη διαλειτουργικότητα της Ελλάδας με τα κράτη μέλη της ΕΕ που χρησιμοποιούν ήδη τα εν λόγω συστήματα, ενώ παράλληλα θα αύξανε τη χωρητικότητα του εναέριου χώρου.

Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο του 2024 και αιτιολογημένη γνώμη τον Δεκέμβριο του 2025. Η Ελλάδα απάντησε στην αιτιολογημένη γνώμη της Επιτροπής και ενημέρωσε για την πρόοδο που έχει σημειωθεί. Αν και η Επιτροπή αναγνωρίζει την πρόοδο που έχουν επιτύχει οι ελληνικές αρχές, κρίνει ότι οι προσπάθειες δεν επαρκούν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον Κανονισμό και, ως εκ τούτου, παραπέμπει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σημειώνεται ότι αυτή δεν είναι η μοναδική παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τις αερομεταφορές. Τον Δεκέμβριο του 2025, η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της ΕΕ, λόγω της μη εφαρμογής πλοήγησης βάσει επιδόσεων (Performance Based Navigation – PBN) στα ελληνικά αεροδρόμια. Σύμφωνα με την Επιτροπή, η Ελλάδα δεν είχε δημοσιεύσει, έως εκείνη τη χρονική στιγμή, τις απαιτούμενες διαδικασίες για 44 άκρα διαδρόμων προσγείωσης-απογείωσης. Η προθεσμία έληγε τον Δεκέμβριο του 2020.

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