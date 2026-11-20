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Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Κέρκυρας – Παλαιοκαστρίτσας, στην περιοχή των Γουβιών.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το γεγονός σημειώθηκε λίγα λεπτά πριν από τις 10 το πρωί, όταν δίκυκλη μοτοσικλέτα παρέσυρε 71χρονο πεζό, που φέρεται να διέσχιζε την Ε.Ο., με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.
Ο 45χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, καθώς, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρει σοβαρό τραυματισμό στο πόδι.
Την προανάκριση για τη διερεύνηση των συνθηκών και των αιτιών του δυστυχήματος διενεργεί η Τροχαία Κέρκυρας.
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