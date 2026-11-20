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Κάτι το χριστουγεννιάτικο πνεύμα της ταινίας «Τα Κάλαντα του Σκρουτζ» («Ebenezer») και το εορταστικό κλίμα στο οποίο εισερχόμαστε σιγά σιγά, κάτι ο Τζόνι Ντεπ (Johnny Depp), αλλά και η απρόσμενη αύξηση -έστω και οριακά- των εισιτηρίων από την προηγούμενη εβδομάδα και την πρεμιέρα τού έξοχου «Wild Horse Nine», με Τζον Μάλκοβιτς (John Malkovich) και Σαμ Ρόκγουελ (Sam Rockwell), έφεραν κάποια χαμόγελα στο κινηματογραφικό κύκλωμα. Και μαζί, μία μικρή, αλλά σχετικά ενθαρρυντική, άνοδο εισιτηρίων στο ελληνικό box office, έπειτα από ένα σερί μετριότατων επιδόσεων.

Έτσι, τα «Κάλαντα του Σκρουτζ», ξεπερνώντας τις 31.000 εισιτήρια στο πρώτο τετραήμερο της προβολής τους (12-15/11) έφτασαν στην πρώτη θέση του τοπ-10, ενώ στη δεύτερη ακολούθησε το φιλμ του Μάρτιν ΜακΝτόνα (Martin McDonagh), «Wild Horse Nine», με πάνω από 18.000 εισιτήρια.

Από τις νέες ταινίες της εβδομάδας, με μεγάλη απόσταση, ακολουθεί η περιπέτεια «Πώς να Ληστέψεις μια Τράπεζα» («How to Rob a Bank»), κόβοντας περίπου 4.000 εισιτήρια, ενώ μικρή έκπληξη αποτελεί η είσοδος στο τοπ-10 της επανέκδοσης και δύσκολης ταινίας του Κεν Ράσελ (Ken Russell) «Οι Δαιμονισμένες» («The Devils»). Επίσης, στην πρώτη δεκάδα και το animation «Μικροί Ήρωες» («The Legendaries / Les Légendaires»), αλλά με χαμηλές επιδόσεις.

Ατύχησαν οι υπόλοιπες νέες ταινίες, καθώς έμειναν εκτός της πρώτης δεκάδας, με πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις το horror «Κράκεν: Το Τέρας των Βυθών» («Kraken»), το ντοκιμαντέρ «George Michael: The Faith Tour» και το δυνατό δράμα «Πατέρας» («Otec / Father»).

Αξιοπρόσεκτη θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η επαναφορά της «Οδύσσειας» («The Odyssey»), έπειτα από 18 εβδομάδες προβολών, στο τοπ-10 και η μεγάλη πτώση που σημείωσε το συμπαθές «Coyote vs. Acme», παρά την ενθαρρυντική πρεμιέρα του.

Το ελληνικό τοπ-10 για 12-15/11

1. «Τα Κάλαντα του Σκρουτζ», 31.527 εισιτήρια (σε 109 αίθουσες πανελλαδικά) και 48.569 συνολικά μέχρι 18/11.

2. «Wild Horse Nine», 18.311 εισιτήρια (σε 77 αίθουσες) και συνολικά 53.079.

3. «Ένας Γάτος με Καπέλο», 8.810 (σε 82 αίθουσες) και συνολικά 21.317.

4. «Πώς να Ληστέψεις μια Τράπεζα», 3.974 εισιτήρια (σε 54 αίθουσες) και συνολικά 6.179.

5. «Οι Δαιμονισμένες», 2.798 εισιτήρια (σε 32 αίθουσες) και συνολικά 4.726.

6. «Το Ημερολόγιο της Βέριτι», 2.314 εισιτήρια (σε 16 αίθουσες) και συνολικά 109.355.

7. «Μικροί Ηρωες», 2.265 εισιτήρια (σε 38 αίθουσες) και συνολικά 2.436.

8. «Coyote vs. Acme», 2.089 εισιτήρια (σε 35 αίθουσες) και συνολικά 34.173.

9. «Οδύσσεια», 1.976 εισιτήρια (σε 15 αίθουσες) και συνολικά 1.076.922.

10. «Clayface», 1.696 εισιτήρια σε (15 αίθουσες) και συνολικά 45.367.

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