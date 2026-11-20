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Το Netflix ανακοίνωσε την έναρξη των γυρισμάτων του δράματος «Patricia» με πρωταγωνίστρια την Πενέλοπε Κρουζ (Penélope Cruz), η οποία θα αναλάβει και την παραγωγή μέσω της εταιρείας της, Moonlyon. Το σενάριο και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Χουάν Ντιέγκο Μπότο (Juan Diego Botto). Η είδηση έρχεται καθώς η ισπανίδα σταρ διανύει μια πολυσυζητημένη σεζόν βραβείων χάρη στις ερμηνείες της στις ταινίες «La Bola Negra» και «Bunker».

Στο φιλμ θα υποδυθεί την Patricia, μια γυναίκα που καταφέρνει να ξεφύγει από τη φρίκη μιας κακοποιητικής σχέσης 12 χρόνων ωστόσο βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα κόλαση στις δικαστικές αίθουσες, φοβούμενη για την ασφάλεια και το μέλλον των παιδιών της.

Penélope Cruz will star in and produce the new film PATRICIA. Written and directed by Juan Diego Botto.



A woman who escapes the hell of a twelve-year abusive relationship must face another hell in the courts, where she fears for the wellbeing of her children. pic.twitter.com/nltybLENbq — Netflix (@netflix) November 19, 2026

Η φιλόδοξη παραγωγή αποτελεί την πρώτη ταινία μυθοπλασίας για τη Moonlyon που ιδρύθηκε το 2022 από την ηθοποιό σε συνεργασία με τον όμιλο αθλητισμού και ψυχαγωγίας Imagina με έδρα τη Βαρκελώνη.

Η βραβευμένη με Όσκαρ πρωταγωνίστρια, η πορεία της οποίας έχει συνδεθεί στενά με τη μακροχρόνια συνεργασία της με τον Πέδρο Αλμοδόβαρ (Pedro Almodóvar) σε ταινίες όπως το «Volver» και το «Pain and Glory», αποκάλυψε ότι συμμετείχε στην ανάπτυξη του «Patricia» για περισσότερο από δύο χρόνια.

«Νιώθω τεράστιο ενθουσιασμό. Ήταν μια όμορφη και έντονη διαδρομή δίπλα στον αγαπημένο μου Χουάν Ντιέγκο Μπότο», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Ο Χουάν έχει γράψει ένα υπέροχο σενάριο και είναι τιμή μου να αφηγηθώ αυτή την ιστορία μαζί του. Είναι μια πολύ σημαντική ιστορία και ένα τεράστιο προνόμιο να υποδύομαι αυτόν τον χαρακτήρα. Η Patricia αντιπροσωπεύει τόσες πολλές γυναίκες που υφίστανται καθημερινά αυτού του είδους τη βία», συμπλήρωσε.

Το καστ περιλαμβάνει επίσης τους Γκόγια Τολέδο (Goya Toledo), Ντίλαν Ράντλεϊ (Dylan Radley) και Ραμόν Μπαρέα (Ramón Barea), μεταξύ άλλων.

Netflix Unveils Penélope Cruz & Juan Diego Botto's Domestic Violence Drama 'Patricia' As Production Gets Underway https://t.co/fHY1VmNiXE November 19, 2026

Σύμφωνα με το Deadline, είναι η δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία του αργεντινο-ισπανού ηθοποιού και σκηνοθέτη, μετά το ντεμπούτο του το 2022 με το κοινωνικό δράμα «On The Fringe», στο οποίο επίσης πρωταγωνιστούσε η ηθοποιός ενώ έκανε πρεμιέρα στο τμήμα «Ορίζοντες» του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

«Μετά από δύο χρόνια γραφής και μια μακρά διαδικασία έρευνας που περιλάμβανε ώρες συνεντεύξεων με γυναίκες οι οποίες μας εμπιστεύτηκαν τις ιστορίες τους, αποτελεί προνόμιο για μένα να αφηγηθώ αυτή την ιστορία με αυτό το καστ και αυτή τη δημιουργική ομάδα», σημείωσε.

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