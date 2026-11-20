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Την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι στην Ηλεία θα γίνει η κηδεία της 61χρονης Μαρίνας που ξυλοκοπήθηκε και στραγγαλίστηκε από τον σύζυγό της μέσα στο σπίτι τους στο Θησείο.

Συγγενείς και φίλοι θα βρεθούν στις 12:00 το μεσημέρι στον τόπο καταγωγής της, το χωριό Κατσαρού για να πουν το τελευταίο αντίο στο 61χρονο θύμα της νέας γυναικοκτονίας.

Υπενθυμίζεται ότι η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών άσκησε σε βάρος του 63χρονου ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους της οικογένειας.

Μετά την άσκηση της δίωξης, ο καθ’ ομολογίαν γυναικοκτόνος παραπέμφθηκε στον ανακριτή, από τον οποίο έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα.

Η γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή λίγο μετά τις 2:00 τα ξημερώματα της Πέμπτης, μέσα στο σπίτι της επί της οδού Αίθρας στην Ακρόπολη. ύστερα από τηλεφώνημα του δράστη στις Αρχές.

«Ουσιαστικά, ο ίδιος ο δράστης ενημέρωσε την Ελληνική Αστυνομία. Κλήθηκε και το ΕΚΑΒ, το οποίο διαπίστωσε το θάνατο αυτής της γυναίκας», δήλωσε στο Mega η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου.

Σύμφωνα με την κ. Δημογλίδου, το ζευγάρι «δεν είχε παρελθόν. Δεν υπάρχει ιστορικό τουλάχιστον καταγγελιών στην Ελληνική Αστυνομία».

«Και όταν λέω ιστορικό δεν μιλώ μόνο μεταξύ τους αν υπάρχει κάποια καταγγελία από την πλευρά του θύματος. Δεν υπάρχει ιστορικό από τρίτα πρόσωπα, δεν υπάρχουν κλήσεις στο Κέντρο της Άμεσης Δράσης από τρίτα πρόσωπα. Συνήθως, σε αυτές τις περιπτώσεις διαπιστώνουμε ότι υπάρχει χρόνια κακοποίηση. Είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις, που ξαφνικά ένας καβγάς καταλήγει στο θάνατο μιας γυναίκας. Ήταν πολύ άγρια χτυπημένη η γυναίκα», συμπλήρωσε.

Ο ιατροδικαστής απέδωσε τον θάνατό της σε στραγγαλισμό, με τη γυναίκα να φέρει πολλαπλά χτυπήματα σε όλο το σώμα αλλά και σπασμένα πλευρά, που ο δράστης ισχυρίζεται ότι προκλήθηκαν στην προσπάθεια του να της κάνει… ΚΑΡΠΑ για να την επαναφέρει.

Την έβριζε στη μέση του δρόμου

Την ίδια ώρα οι γείτονες περιγράφουν καβγάδες, φωνές και περιστατικά βίας ακόμη και εν μέση οδώ. Μαρτυρία γυναίκας που παρουσιάστηκε στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» του ΑΝΤ1 αναφέρεται σε περιστατικό του περασμένου Αυγούστου, όταν είδε τον 63χρονο να εξυβρίζει χυδαία τη Μαρίνα σε δημόσιο χώρο, ενώ εκείνη έκλαιγε και βρισκόταν σχεδόν γονατισμένη μπροστά του.

Η ίδια, μαζί με ακόμη μία γυναίκα, παρενέβησαν προσπαθώντας να την προστατεύσουν και την προέτρεψαν να καταγγείλει τον σύζυγό της. Η Μαρίνα, ωστόσο, αρνήθηκε, λέγοντας πως ήθελε να του δώσει ακόμη μία ευκαιρία.

Άλλοι κάτοικοι περιγράφουν περιστατικά κατά τα οποία ο 63χρονος την έδιωχνε με βίαιο τρόπο, ενώ εκείνη τον παρακαλούσε. Όταν γείτονες προσφέρθηκαν να καλέσουν την Αστυνομία, η γυναίκα φέρεται να απάντησε πως δεν ήθελε βοήθεια.

Άλλοι γείτονες αναφέρουν ότι είχαν καιρό να δουν τη Μαρίνα να κυκλοφορεί, ενώ όταν εμφανιζόταν, έδειχνε θλιμμένη, ταραγμένη και συχνά με δακρυσμένα μάτια. Κάποιοι κάνουν λόγο για συχνές εντάσεις και φωνές, ενώ όλοι δηλώνουν ότι η γυναίκα περνούσε μεγάλο μέρος της ζωής της κλεισμένη στο διαμέρισμα.

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