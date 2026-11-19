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Στραγγαλισμός ήταν σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, η αιτία θανάτου της 61χρονης γυναίκας που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της μέσα στο σπίτι τους στο Θησείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιατροδικαστής διαπίστωσε ότι η γυναίκα έφερε πολλαπλά χτυπήματα σε όλο της το σώμα και συγκεκριμένα στον θώρακα, το κεφάλι, τα χέρια και τα πόδια. Ωστόσο, όπως προέκυψε από την εξέταση, ο θάνατός της αποδίδεται σε στραγγαλισμό.

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, από το μένος των χτυπημάτων του 63χρονου δράστη, το θύμα είχε και σπασμένα πλευρά. Επιπλέον, εντοπίστηκαν και παλαιότερες εκδορές στα χέρια της. Το εύρημα εξετάζεται ως ένδειξη ότι η γυναίκα ήταν κατ εξακολούθηση θύμα ενδοοικογενειακής βίας, παρότι δεν υπήρχε καταγεγραμμένο περιστατικό από τις αρχές.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ ο 63χρονος καθ’ ομολογίαν γυναικοκτόνος ισχυρίστηκε ότι επιχείρησε να της κάνει… ΚΑΡΠΑ προκειμένου να την επαναφέρει στη ζωή, προκαλώντας της έτσι τις κακώσεις στον θώρακα.

Η νέα γυναικοκτονία αποκαλύφθηκε όταν λίγο μετά τις 02:00 τα ξημερώματα, ο 63χρονος άνδρας επικοινώνησε τηλεφωνικά με την Άμεση Δράση, δηλώνοντας στους αστυνομικούς ότι είχε ξυλοκοπήσει τη σύζυγό του και πως εκείνη δεν είχε τις αισθήσεις της.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης και της ομάδας ΔΙΑΣ, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι διασώστες που μπήκαν στο διαμέρισμα της οδού Αίθρας διαπίστωσαν ότι η 61χρονη ήταν ήδη νεκρή και έφερε μώλωπες σε πρόσωπο και σώμα.

Ο 63χρονος συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, κρατείται στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ακροπόλεως, ενώ το απόγευμα αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

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