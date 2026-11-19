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Άνδρας έπεσε από τον Λευκό Πύργο στη Θεσσαλονίκη, περίπου στις 11:35 το πρωί. Επί τόπου έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της Αστυνομίας.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία του άνδρα, ούτε και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

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