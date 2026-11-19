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Η Κατερίνα Αντωνοπούλου, επιβάτιδα στο δεύτερο βαγόνι του Intercity, κατέθεσε σήμερα (19/11) πρώτη από τους αυτόπτες μάρτυρες-επιβάτες στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

«Το τρένο αρχισε να ταρακουνιέται και κοιταχτήκαμε τρομαγμένοι. Έσβησαν τα φώτα, έπεσα με φόρα στο έδαφος. Επικρατούσε το απόλυτο χάος», κατέθεσε για την στιγμή της σύγκρουσης.

Μερικές ώρες πριν από την σύγκρουση επειδή ο γάτος της ήταν ανήσυχος, για να τον ηρεμήσει περπατούσε μεταξύ του πρώτου βαγονιού, του κυλικείου και του βαγονιού της. Τότε -όπως κατέθεσε- γνώρισε για πρώτη φορά κάποια από τα άτομα που αργότερα έχασαν την ζωή τους, όπως τις αδερφές Πλακιά, την Εριέττα Μόλχο, την Φραντσέσκα Μπέζα και τη Μάρθη Ψαροπούλου.

Μετά την σύγκρουση κατέθεσε πως έμεινε στο βαγόνι της για να ψάξει για τον γάτο της και να βοηθήσει άλλους επιβάτες. Όταν η φωτιά ήταν πλέον πολύ δυνατή και ερχόταν προς το μέρος της αποφάσισε να βγει από το βαγόνι από ένα σπασμένο παράθυρο. Πέφτοντας στο έδαφος έσπασε τον αγκώνα της.

«Το χάος ήταν ακόμα μεγαλύτερο έξω από το βαγόνι» κατέθεσε και περιέγραψε πως με την βοήθεια δύο επιβατών αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού απομάκρυναν από την φωτιά τον Ρομπέρτο Ντρίστι και έδεσαν το πόδι της Ντίνας Μαγδαλιανίδη. Τόνισε πως άργησαν να φτάσουν τα ασθενοφόρα στο σημείο όπου βρισκόταν, δηλαδή από την πλευρά των αγρών.

«Αυτό το έγκλημα ήταν αναμενόμενο» κατέθεσε μεταξύ άλλων η Κατερίνα Αντωνοπούλου ολοκληρώνοντας την κατάθεσή της.

Σε ερώτηση της προέδρου αν η αμαξοστοιχία έκανε κάποια στάση μετά την αναχώρησή της από τον Σιδηροδρομικό Σταθμό της Λάρισας απάντησε: «Όχι, δεν θυμάμαι στάση».

Οι καταθέσεις των επιβατών-αυτοπτών μαρτύρων είναι σε εξέλιξη.

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