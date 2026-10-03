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03.10.2026 14:30

Επική κωλοτούμπα από Ζαχαρό για την Εριέττα Μόλχο: Ζητά «συγγνώμη» μετά τον σάλο – «Λάθος διατύπωση»

03.10.2026 14:30
zaxaros

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Συγγνώμη από όσους «όσοι προσβλήθηκαν ή πληγώθηκαν από τη συγκεκριμένη αναφορά και, πάνω απ’ όλα, από την οικογένεια της Εριέττας Μόλχο και τους συγγενείς όλων των θυμάτων των Τεμπών» ζήτησε ο δημοσιογράφος Σταμάτης Ζαχαρός, μετά τη θύελλα αντιδράσεων που προκάλεσε η δήλωσή του.

Σε τηλεοπτική συζήτηση στο One Chanel, ο δημοσιογράφος διερωτήθηκε μήπως η Εριέττα Μόλχο, η μοναδική αγνοούμενη της μοιραίας επιβατικής αμαξοστοιχίας δεν βρισκόταν καν στο τρένο.

Σε κείμενό του στο Χ, ο δημοσιογράφος κάνει λόγο για λάθος διατύπωση και αναφέρει πως δεν ήταν ειρωνικός.

«Θέλω να είμαι απολύτως ξεκάθαρος: η συγκεκριμένη διατύπωση ήταν δικό μου λάθος και δεν εξέφραζε σε καμία περίπτωση ούτε ειρωνεία προς την αδικοχαμένη Εριέττα Μόλχο ούτε, πολύ περισσότερο, υιοθέτηση οποιασδήποτε θεωρίας συνωμοσίας» έγραψε.

«Η πρόθεσή μου ήταν να ασκήσω ειρωνική κριτική σε όσους υιοθετούν διάφορες θεωρίες γύρω από το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, όπως έχω κάνει και στο παρελθόν μέσα από την εκπομπή», πρόσθεσε, επαναλαμβάνοντας πως «η συγκεκριμένη διατύπωση ήταν απολύτως λανθασμένη και ο τρόπος με τον οποίο επέλεξα να εκφράσω αυτή την άποψη ήταν επίσης λάθος».

«Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για όσα είπα» έγραψε και ζήτησε συγγνώμη προς όλους «όσοι προσβλήθηκαν ή πληγώθηκαν από τη συγκεκριμένη αναφορά και, πάνω απ’ όλα, από την οικογένεια της Εριέττας Μόλχο και τους συγγενείς όλων των θυμάτων των Τεμπών».

«Παρακολουθώ στενά τις εξελίξεις γύρω από τη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών και θα συνεχίσω να παρουσιάζω και να σχολιάζω τα γεγονότα με σεβασμό στη μνήμη των θυμάτων και με μοναδικό γνώμονα την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και την ανάγκη των συγγενών να δικαιωθούν» κατέληξε.

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ΣΑΒΒΑΤΟ 03.10.2026 15:35
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