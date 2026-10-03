Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)

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Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες που κυκλοφορούν σήμερα Σάββατο.

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Οταν ο Τσίπρας ανακάλυψε τον Θεό”

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “Συνολική αποτυχία”

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: “7+1 μέτρα για το στεγαστικό”

ΕΣΤΙΑ: ” Δίδουν αυξήσεις στους ευατούς των πριν προκήρυξουν εκλογές!”

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: “12,7 δισ. κυβερνητικό “καπέλο” στις τιμές”

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “Ασκήσεις ισορροπίας μεταξύ Κέντρου και Δεξιάς”

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: “Είναι ανεπιθύμητος! Έξω οι βάσεις του θανάτου, καμία εμπλοκή στους πολέμους ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ”

ΤA NEA: “Συναινέσεις τολμηρές και ουσιώδεις”

ΚONTRA: “Περιοδεία Μητσοτάκη στο ναρκοπέδιο της Μακεδονίας”

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: “Σοκάρει η πληθωριστική έκρηξη”

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