Το μπαμ Αλαφούζου στις αθλητικές μεταδόσεις, ο Λιανός κι ο Κατσουράνης, τo beef Καθημερινής – ΝΕΩΝ, ο Μητσικώστας στα fm, το αντίο του TheVoice στον Μαζωνάκη

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Ορέξεις για μεγάλο αθλητικό «χτύπημα» από Φάληρο μεριά…

Τα τηλεοπτικά δικαιώματα μετάδοσης αγώνων του Champions League της τρέχουσας περιόδου (2025-2027) ολοκληρώνονται και κάπου στις αρχές του 2027 θα τεθούν σε διαπραγμάτευση για την τετραετία 2027-2031 για την Ελλάδα.

Η UEFA αναμένεται να ανοίξει τον κύκλο υποβολής προσφορών, για Champions League, Europa League, Conference League, στις 3 Νοεμβρίου σε 10 αγορές μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Φήμες θέλουν η συγκυρία να έχει ανοίξει την όρεξη στον ιδιοκτήτη του πολυμεσικού Ομίλου ΣΚΑΪ. Εικάζεται ότι πιθανόν να «χτυπήσει» ένα από τα δύο πακέτα, είτε αυτό που έχει αυτή τη στιγμή το Magenta TV (με τους επτά αγώνες) ή του Mega (με τον ελεύθερης μετάδοσης αγώνα Τρίτης ή Τετάρτης). Κύκλοι περι τον ΣΚΑΪ αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο της μεγάλης έκπληξης. Δηλαδή ο Γιάννης Αλαφούζος να «χτυπήσει» τα δικαιώματα και του συνδρομητικού πακέτου και εκείνου για τις μεταδόσεις αγώνων από κανάλι ελεύθερης- γραμμικής- μετάδοσης.

Το θέμα αποκτά έντονο ενδιαφέρον σε περιπτωση πού… διότι «απέναντι» είναι ο συνασπισμός των τριών πολυμεσικών ομίλων με τα πέντε κανάλια που ετοιμάζουν την δική τους υπηρεσία streaming με εφαλτήριο το ΑΝΤ1+ και βεβαίως είναι και οι δύο δορυφορικές συνδρομητικές πλατφόρμες Magenta TV και Nova.

Αυγατίζουν οι αθλητικές εκπομπές στον τηλεοπτικό ΣΚΑΪ

«All in» τιτλοφορείται η νέα πρόταση του σταθμού με αθλητικό προσανατολισμό αλλά διαφορετικής φιλοσοφίας από ότι η εκπομπή «Monobala».

Το «Monobala»- το ξέρετε άλλωστε- καλύπτει την αθλητική ειδησεογραφία και την επικαιρότητα με αναλύσεις, σχόλια κλπ κλπ της αθλητικής δραστηριότητας σε ποδοσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ και τα άλλα αθλήματα.

Το «All In», το οποίο αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 12 του μήνα- την παραπάνω Δευτέρα δηλαδή, είναι ένα εβδομαδιαίο βραδινό πολυπρόσωπο τοκ σόου για τον αθλητισμό. Γιώργος Λιανός, Κώστας Κατσουράνης, Μιχάλης Τσώχος, Έλενα Παπαδοπούλου θα «παίζουν μπάλα» και θα «μοιράζουν παιχνίδι». Μέσα σε όλα και Αλέξανδρος Τσουβέλας με έκτακτες εμφανίσεις είστε στο πλατό είτε με απευθείας συνδέσεις.

Η εκπομπή θα μεταδίδεται από τα πλατό του ΣΚΑΪ στο Γαλάτσι και αυτές τις ημέρες πέφτει τρεχάλα για να είναι έτοιμα τα σκηνικά της νέας εκπομπής, να γίνουν δοκιμές και πρόβες ώστε η πρεμιέρα να πραγματοποιηθεί την επόμενη Δευτέρα, 12 του μήνα. Διαφορετικά η έναρξη της θα μετατεθεί κατά μια εβδομάδα.

Το «All In» θα αρχίζει αμέσως μετά το τέλος επεισοδίου της δραματικής σειράς «Μπλε ώρες» και θα γίνει πάσα στην εκπομπή- θεσμό «Δίκη της Δευτέρας».

Συνεχίζονται τα πηγαινέλα μεταξύ Καθημερινής και ΤΑ ΝΕΑ…

Με το αυτοκίνητο, ούτε «ένα τσιγάρο δρόμος» είναι η απόσταση μεταξύ των εφημερίδων Καθημερινή και ΤΑ ΝΕΑ. Τα περίπου τέσσερα χιλιόμετρα διανύονται σε οκτώ λεπτά (μετρημένα με gps). Από Δευτέρα πιάνει δουλειά στα ΝΕΑ η Μάρω Βασιλειάδου προερχόμενη από την Καθημερινή. Θα είναι αρχισυντάκτρια στο πολιτιστικό ένθετο στην έκδοση ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο, στο «Βιβλιοδρόμιο» και στην μηνιαία περιοδική έκδοση «Ιστορίες». Αρχισυντάκτρια στο πολιτιστικό της καθημερινής έκδοσης έχει αναλάβει από την αρχή της εβδομάδας η Έφη Φαλίδα, έπειτα από την αποχώρηση του μέχρι προσφάτως αρχισυντάκτη του Πολιτιστικού ρεπορτάζ, Δημήτρη Δουλγερίδη ο οποίος μετακινήθηκε στην Καθημερινή.

…στο ΒΗΜΑ όμως… ούτε βήμα…

Και ενώ γίνονται πράγματα στα ΝΕΑ, στην άλλη πλευρά του ορόφου του κτιρίου στη Συγγρού, όπου είναι το ΒΗΜΑ φαίνεται, από ό,τι λέγεται να έχει τεθεί σε κατάσταση «pause» το σχέδιο αλλαγής στην διεύθυνση του φύλλου.

Ένα σκηνικό για τέσσερις σειρές…

Αίσθηση είχε προκαλέσει το χωριό που είχε «χτιστεί» το… μακρινό 2019 για τις ανάγκες της σειράς «Άγριες μέλισσες» σε σχέδια του εξαιρετικού σκηνογράφου/ενδυματολόγου/εικαστικού Αντώνη Χαλκιά. Σαν άλλος πολεοδόμος ο Χαλκιάς δημιούργησε το Διαφάνι της ιστορίας στην θρυλική σειρά του ΑΝΤ1.

Τώρα, αν από Δευτέρα στις «Κουτσουπιές» κάποια από τα σημεία του χωριού, στη νέα σειρά της ΕΡΤ1, σας θυμίσει κάτι, δίκιο θα έχετε και επίσης γερό μνημονικό και παρατηρητικότητα.

Είναι εκείνα τα ίδια σκηνικά που έχουν συντηρηθεί, φροντιστεί και διαφοροποιηθεί για τις ανάγκες του ορεινού χωριού στη σειρά της ΕΡΤ1.

Με παραλλαγές είχαν πρωταγωνιστήσει επίσης στους «Πανθέους» του ΣΚΑΪ και πιο πρόσφατα στο «Grand Hotel» του ΑΝΤ1.

Κινητικότητα στα FM

Η Μάγκυ Δούση προστέθηκε στο δυναμικό του MEGA News 104.6 FM και παρέα με τον Άρη Ραβανό από αυτό το Σάββατο στις 11.00 και κάθε Σαββατοκύριακο θα παρουσιάζουν την δίωρης διάρκειας εκπομπή «Βαρόμετρο». Επίσης τα γουίκεντ, αλλά στον Kiss 92,9, εκπομπές θα έχει ο σταντ απ κωμικός Ζήσης Ρούμπος αρχίζοντας από αυτό (3,4/10). Ο Ρούμπος θα είναι στον αέρα ένα γεμάτο τρίωρο (10.00- 13.00) τη φορά.

Δεν μπορεί να μην πάει το μυαλό στο χιτ «Going back to my roots» των 80’s του Ρίτσι Χέβενς, με αφορμή την είδηση ότι ο Πέτρος Κωστόπουλος επιχειρεί επιστροφή στις δικές του ραδιοφωνικές ρίζες. Ετοιμάζεται να κάνει εκπομπή στο Nitro 98.6 FM τον σταθμό που είχε ιδρύσει το 1995 και τώρα ανήκει στον Όμιλο Πολίτη. Στην πρωινή ζώνη του σταθμού την πρωινή ζώνη θα έχουν ο Νικόλας Ράπτης και την Κατερίνα Ζαρίφη. Στον «αέρα» του σταθμο, βράδυ όμως, θα είναι και ο Γιάννης Καστανάκης.

Επίσης από την Πέμπτη, αν διέλαθε της προσοχής σας, άρχισε σε καθημερινή βάση εκπομπή ο- one of a kind- Γιώργος Μητσικώστας στον ραδιοσταθμό ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 105.5. Για ένα 10αλεπτο Δευτέρα με Παρασκευή, στις 11.50, θα κάνει σάτιρα με τον τρόπο του και τίτλο «Μητσι στο Κοκκινο». Ο Μητσικώστας έχει να κάνει ραδιοφωνικές εκπομπές από το 2019.

Μεσάνυχτα Δευτέρας ο Αρναούτογλου εγκαινιάζει την 11η σεζόν του «The 2night show»

Στις δύο πρώτες εκπομπές, τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου και την Τρίτη 6 Οκτωβρίου στις 24.00, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται την Κλέλια Ρένεση, τον Γιάννη Τσορτέκη, τον Λάκη Γαβαλά, τον Γιάννη Κατινάκη και τον Κωνσταντίνο Λοΐζου.

«Αντίο» με τον τρόπο τους λένε στον φίλο τους Μαζώ οι φίλοι του απο του «The Voice» το πλατό

Το βράδυ του Σαββάτου στον ΣΚΑΪ θα είναι ιδιαίτερο. Ο Γιώργος Λιανός και ο Γιώργος Καπουτζίδης παρουσιάζουν και συμμετέχουν στο ξεχωριστό αφιέρωμα που ετοίμασαν οι άνθρωπο του μουσικού σόου «The Voice of Greece». Στην σκηνή της εκπομπής υποδέχονται τον Πάνο Μουζουράκη, τον Χρήστο Μάστορα και την Έλενα Παπαρίζου – τρεις καλλιτέχνες που γέλασαν, συγκινήθηκαν, τραγούδησαν και έζησαν ξεχωριστές στιγμές με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Στη σκηνή όμως ανεβαίνουν και άνθρωποι που έχουν τη δική τους ξεχωριστή σχέση με τον Γιώργο Μαζωνάκη και τη μουσική του. Καλλιτέχνες που τον γνώρισαν, συνεργάστηκαν μαζί του, τραγούδησαν δίπλα του ή συνδέθηκαν με τα τραγούδια του και έρχονται να μοιραστούν μαζί μας τις δικές τους αναμνήσεις και τα δικά τους συναισθήματα: ο Apon, η Κατερίνα Στανίση, ο Νίκος Βουρλιώτης, ο Στέλιος Διονυσίου και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Ακόμα, σε μια ιδιαίτερα συγκινητική εμφάνιση, η ξεχωριστή του φίλη και συνεργάτιδα Πάολα. Επέλεξε να ερμηνεύσει ένα τραγούδι που είχε ιδιαίτερη θέση στην καρδιά του Γιώργου Μαζωνάκη: το «Ποτέ, Ποτέ», σε στίχους και μουσική του Γιάννη Πάριου.

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