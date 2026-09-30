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30.09.2026 08:23

Στο «Κόκκινο 105,5»: Ο Γιώργος Μητσικώστας πιάνει το μικρόφωνο κι αρχίζει εκπομπές από αύριο (1/10)

30.09.2026 08:23
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«Βομβαρδισμό» με σάτιρα, όπως μόνον εκείνος ξέρει να κάνει καλά, αρχίζει κάθε μέρα ο Γιώργος Μητσικώστας από τους 105,5 FM και τον ραδιοσταθμό «Στο Κόκκινο» με την εκπομπή «Μήτσι Στο Κόκκινο».

Από αύριο, 1η Οκτωβρίου λίγο πριν από τη μέση της ημέρας (11.50) και για μόλις 10 λεπτά η επικαιρότητα θα αλλάζει… φωνές. Γεγονότα και πρωταγωνιστές της επικαιρότητας περνούν από το μικρόφωνο του Γιώργου Μητσικώστα και μπαίνουν στο δικό του απρόβλεπτο σύμπαν.

Χαρακτήρες και σχόλιο σε ένα καθημερινό ένθετο που βλέπει την επικαιρότητα από μέσα από το σατιρικό πρίσμα του Μητσικώστα, ακριβώς επειδή τα πράγματα μπορεί να είναι σοβαρά. Αλλά όχι για πάντα.

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