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29.09.2026 19:19

Με «Ριφιφί» και «Το σόι σου» ο Alpha έκανε το 1-2 στο Top 10 της τηλεθέασης τη Δευτέρα (28/9)

29.09.2026 19:19
rififi_alpha

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Πάνω από 900.000 τηλεθεατές συγκέντρωσε καθένα από τα επεισόδια των σειρών του Alpha στο prime time και μάλιστα με σημαντική αυξητική μεταβολή.

Στις αμέσως επόμενες δύο θέσεις του ημερήσιου Top 10 της Nielsen ήταν προτάσεις του Mega, με το επεισόδιο της σειράς «Δυο μαύρα πουκάμισα» δημοφιλέστερο πρόγραμμα του σταθμού και κατόπιν το «Live News».

Στη μέση της 10αδας πλασαρίστηκαν «Μπλε ώρες» και «Ντέρτι». Το κεντρικό δελτίο του Mega ήταν έβδομη κορυφαία  επιλογή των τηλεθεατών, πρώτη όμως στην τυπολογία του.

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ΤΡΙΤΗ 29.09.2026 20:51
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