Ο ανιψιός του Ερντογάν στο προσκήνιο για το σκάνδαλο – μαμούθ στην Τουρκία – Η αύξηση κερδών κατά 600.000% σε ένα χρόνο και το δαιδαλώδες πλέγμα εταιριών

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Η έρευνα για χειραγώγηση της χρηματιστηριακής αγοράς στην Τουρκία, η οποία συνδέεται με μια κρίση που αφορά επενδυτικά κεφάλαια με περιουσιακά στοιχεία περίπου 18 δισεκατομμυρίων δολαρίων και η οποία έχει θέσει σε κίνδυνο τις αποταμιεύσεις 455.758 επενδυτών, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Συμβουλίου Κεφαλαιαγοράς (SPK), έφερε νέο έλεγχο στο επιχειρηματικό δίκτυο γύρω από τον ανιψιό του Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Ουσάμε Ερντογάν, παρόλο που το όνομά του δεν έχει δημοσιοποιηθεί ως ύποπτος, σύμφωνα με το Nordic Monitor.

Η κρίση επικεντρώνεται σε ισχυρισμούς ότι επενδυτικά κεφάλαια συσσώρευσαν μεγάλες θέσεις σε μετοχές με περιορισμένη διαπραγμάτευση, συμβάλλοντας στην αύξηση των τιμών και στην προσέλκυση νέων επενδυτών. Όταν οι επενδυτές άρχισαν να απαιτούν την επιστροφή των χρημάτων τους, τα funds αναγκάστηκαν να πουλήσουν μετοχές ή να ρευστοποιήσουν θέσεις, ασκώντας περαιτέρω πίεση στις τιμές και συμβάλλοντας στην κατάρρευση της αγοράς. Η έρευνα έχει μέχρι στιγμής οδηγήσει σε δεκάδες συλλήψεις, συμπεριλαμβανομένων ανώτερων στελεχών από μεγάλες εταιρείες επενδύσεων και διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Μια πρώην υπουργός της κυβέρνησης, που είναι τώρα αντιπρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος, παραιτήθηκε επίσης αφού κατηγορήθηκε ότι αποκόμισε παράνομα κέρδη μέσω χειραγώγησης συναλλαγών στην χρηματιστηριακή αγορά.

Ο 31χρονος Ουσάμε Ερντογάν, γιος του αδελφού του Προέδρου Ερντογάν, Μουσταφά Ερντογάν, είναι πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της 1000 Yatırımlar Holding από την ίδρυσή της τον Μάρτιο του 2022. Σύμφωνα με την εταιρεία και την Πλατφόρμα Δημόσιας Αποκάλυψης (KAP), κατέχει το 18,37% της 1000 Yatırımlar και το 24,09% των δικαιωμάτων ψήφου της, γεγονός που τον καθιστά τον μεγαλύτερο ατομικό μέτοχο.

Η 1000 Yatırımlar επεκτάθηκε ταχέως, με ένα χαρτοφυλάκιο που καλύπτει την κινητικότητα, την ενέργεια, τα λογισμικά, τις πληρωμές και την τεχνολογία.

Η 1000 Yatırımlar εισήχθη στο Χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης, τον Νοέμβριο του 2023. Στην τελετή έναρξης, ο Ουσάμε Ερντογάν και άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εμφανίστηκαν μαζί με τον Ενβέρ Τσεβίκ, ιδρυτή της EC Yatırımlar Holding. Η ίδια η αναφορά του Χρηματιστηρίου (Borsa Istanbul) για την εκδήλωση αναφέρει τον Τσεβίκ μεταξύ των συμμετεχόντων. Τα εταιρικά αρχεία δείχνουν ότι η σχέση προηγείται αυτής της εμφάνισης: Οι αναφορές για την ίδρυση της 1000 Yatırımlar αναγνώρισαν την EC Yatırımlar Holding ως έναν από τους ιδρυτικούς μετόχους της, μαζί με τους Ουσάμε Ερντογάν, Καντίρ Καν Αμπνίκ, Μουσταφά Σαΐμ Μπινπινάρ, Χουσεΐν Αρντάν Κιουτσούκ και Χάρις Πογιάτα. Η δημόσια προσφορά του 2023 περιελάμβανε επίσης μετοχές που κατείχε η EC Yatırımlar Holding.

Οι δεσμοί ιδιοκτησίας εκτείνονται από την EC Yatırımlar και την 1000 Yatırımlar έως το ευρύτερο επενδυτικό δίκτυο του Τσεβίκ. Ο Τσεβίκ έλεγχε την Lydia Yatırım Holding, η οποία αργότερα έγινε μέτοχος στην 1000 Yatırımlar. Η KAP αναφέρει επί του παρόντος την Lydia Holding , την διάδοχο οντότητα, ως κάτοχο του 8,97% της 1000 Yatırımlar και προσδιορίζει τον Τσεβίκ ως πρόεδρο και κύριο μέτοχο. Η Lydia Holding κατέχει επίσης ποσοστό 33,33% στην Bulls Yatırım Holding.

Η αλυσίδα ιδιοκτησίας εκτείνεται στην Bulls Yatırım Holding. Μια εταιρική έκθεση δείχνει ότι η Lydia, ο Κεμάλ Ακκάγια και η Νεσλιχάν Μουμτζού κατείχαν το ένα τρίτο της Bulls Yatırım Holding έκαστος κατά τον χρόνο που καλύπτεται από την έκθεση. Η Bulls με τη σειρά της ελέγχει την Bulls Menkul Degerler και έχει πλειοψηφικό μερίδιο στην Bulls GYO.

Η Μουμτζού είναι σύζυγος του Μπατουχάν Μουμτζού, ο οποίος διετέλεσε αναπληρωτής υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού μέχρι τις 31 Αυγούστου 2026, όταν διορίστηκε στο διοικητικό συμβούλιο της Αρχής Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών (BTK) της Τουρκίας, της ρυθμιστικής αρχής τηλεπικοινωνιών της χώρας. Η Μπατουχάν Μουμτζού έχει επίσης συνδεθεί δημόσια με τον γιο του Προέδρου Ερντογάν, Μπιλάλ Ερντογάν, μεταξύ άλλων μέσω γεγονότων που αφορούν το δημόσιο και επιχειρηματικό δίκτυο του τελευταίου. Ξεχωριστά, ισχυρισμοί ότι η Μουμτζού συμβούλευε ανώτερα στελέχη του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) σχετικά με επενδύσεις στο χρηματιστήριο, καθώς και ισχυρισμοί σχετικά με το μερίδιο της συζύγου του στην Bulls, έχουν προηγουμένως εγερθεί στο κοινοβούλιο. Αυτοί παραμένουν μη επαληθευμένοι πολιτικοί ισχυρισμοί και όχι αποδεδειγμένα ποινικά ευρήματα.

Το Nordic Monitor πληροφορήθηκε ότι ο Ουσάμε Ερντογάν δεν εμφανίζεται ως επίσημος μέτοχος ή εταίρος σε ορισμένες εταιρείες με τις οποίες έχει επιχειρηματικούς δεσμούς μέσω του ευρύτερου δικτύου. Μια άμεση σύνδεση αφορά την Tera Holding, έναν από τους ομίλους των οποίων τα στελέχη έχουν εμπλακεί στην έρευνα για την κρίση του αμοιβαίου κεφαλαίου. Η θυγατρική της Tera, Veridion Teknoloji, η οποία δραστηριοποιείται σε εφαρμογές για κινητά, συστήματα ψηφιακών πληρωμών και τεχνολογίες καρτών, απέκτησε όλες τις μετοχές της 1000 Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş., μιας εταιρείας που ανήκει εξ ολοκλήρου στην 1000 Yatırımlar, έναντι 15 εκατομμυρίων δολαρίων τον Ιούνιο του 2026, σύμφωνα με τα αρχεία της KAP. Τον Ιούλιο του 2026, λίγο πριν ξεσπάσει η κρίση της αγοράς, η Tera πούλησε ολόκληρο το μερίδιό της στην Veridion στην Albaraka Portföy, την εταιρεία διαχείρισης χαρτοφυλακίου της Albaraka Türk, μιας τράπεζας με στενούς δεσμούς με την τουρκική κυβέρνηση.

Η οικονομική απόδοση της 1000 Yatırımlar του Ουσάμε έχει επίσης προσελκύσει την προσοχή. Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2025, η εταιρεία ανακοίνωσε καθαρά κέρδη περίπου 5,05 δισεκατομμυρίων λιρών, σε σύγκριση με μόλις 827.727 λίρες ένα χρόνο νωρίτερα, σημειώνοντας αύξηση άνω του 600.000%.

Οι οικονομικές καταστάσεις της KAP δείχνουν ότι η εταιρεία δεν κατέγραψε έσοδα από τακτικές πωλήσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου και κατέγραψε λειτουργική ζημία. Τα έσοδα από επενδυτικές δραστηριότητες, που αναφέρθηκαν στα 8,81 δισεκατομμύρια λίρες, ήταν το κυρίαρχο θετικό στοιχείο. Τα κέρδη από την εύλογη αξία εξαιρέθηκαν στη συνέχεια από τους υπολογισμούς των λειτουργικών ταμειακών ροών, επειδή δεν ήταν κινήσεις μετρητών.

Με άλλα λόγια, τα στοιχεία δεν δείχνουν ότι η εταιρεία συμμετοχών δημιούργησε 5 δισεκατομμύρια λίρες σε μετρητά από την πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών. Ένα σημαντικό μέρος του αναφερόμενου κέρδους προήλθε από επενδυτική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων των αυξήσεων στην εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών συμμετοχών, οι οποίες μπορούν να αυξήσουν τα λογιστικά κέρδη χωρίς να δημιουργήσουν ισοδύναμο ποσό μετρητών. Οι οικονομικές καταστάσεις δεν αποδεικνύουν ότι αυτά τα κέρδη προέκυψαν από χειραγώγηση της αγοράς.

Σύμφωνα με το Άρθρο 107 του Νόμου περί Κεφαλαιαγοράς της Τουρκίας, η απάτη στην αγορά αποτελεί ποινικό αδίκημα που μπορεί να περιλαμβάνει διάφορα πρότυπα συναλλαγών που έχουν σχεδιαστεί για να επηρεάσουν τις τιμές ή να δημιουργήσουν παραπλανητικές εντυπώσεις σχετικά με την προσφορά, τη ζήτηση ή την εμπορική δραστηριότητα. Ο ορισμός είναι ευρύτερος από την απλή αγορά και στη συνέχεια την πώληση μιας μετοχής με κέρδος. Η τρέχουσα έρευνα έχει επικεντρωθεί σε ισχυρισμούς ότι ορισμένα αμοιβαία κεφάλαια και συμμετέχοντες στην αγορά δημιούργησαν μεγάλες θέσεις σε μετοχές με περιορισμένη ελεύθερη διασπορά και ότι οι ασυνήθιστες συναλλαγές συνέβαλαν σε τεχνητές κινήσεις των τιμών και στην επακόλουθη κρίση ρευστότητας.

Αυτός ο μηχανισμός διαφέρει από την απλή διαπίστωση ότι το λογιστικό κέρδος μιας εταιρείας προήλθε από επενδυτική δραστηριότητα. Στην περίπτωση της 1000 Yatırımlar, οι διαθέσιμες οικονομικές καταστάσεις δείχνουν τα κέρδη από την αποτίμηση των επενδύσεων ως σημαντική πηγή αναφερόμενου κέρδους, αλλά δεν αποδεικνύουν ότι τα εν λόγω κέρδη προέκυψαν από παράνομο σχέδιο ή ότι τα χρήματα των ιδιωτών επενδυτών μεταφέρθηκαν στην εταιρεία.

Τα ερωτήματα που αφορούν τον Ουσάμε Ερντογάν αφορούν, επομένως, τεκμηριωμένες ιδιοκτησιακές και επιχειρηματικές σχέσεις, καθώς και την εξαιρετική οικονομική ανάπτυξη μιας εταιρείας στην οποία ο ανιψιός του προέδρου είναι ο μεγαλύτερος ιδιώτης μέτοχος. Η εισαγγελία έχει μέχρι στιγμής δημόσια κατονομάσει άλλα στελέχη και επενδυτές στην έρευνα, ενώ οι Τσεβίκ και Ακκάγια ανακρίθηκαν και αφέθηκαν ελεύθεροι. Δεν υπάρχει καμία δημόσια ένδειξη στα αρχεία που εξετάστηκαν για αυτό το άρθρο ότι ο Ουσάμε Ερντογάν ή οι 1000 Yatırımlar έχουν κατηγορηθεί για συμμετοχή στην φερόμενη χειραγώγηση της αγοράς.

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