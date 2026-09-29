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29.09.2026 17:41

Επιχείρηση συσπείρωσης ενόψει εκλογών από Νετανιάχου: «Το Ισραήλ βλέπει σημάδια πιθανής επίθεσης»

29.09.2026 17:41
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Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε την Τρίτη ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι οι εχθροί του Ισραήλ θα μπορούσαν να επιχειρήσουν να πραγματοποιήσουν επίθεση ενόψει των εκλογών της χώρας στις 27 Οκτωβρίου.

«Υπάρχουν ενδείξεις ότι πριν από τις εκλογές οι εχθροί μας θα προσπαθήσουν να μας επιτεθούν», δήλωσε ο Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένη δήλωση από την αεροπορική βάση Τελ Νοφ, νότια του Τελ Αβίβ. Δεν διευκρίνισε ποιος μπορεί να βρίσκεται πίσω από μια τέτοια επίθεση ούτε παρείχε λεπτομέρειες για τις πληροφορίες.

«Μην μας πειράζετε. Το μακρύ μας χέρι θα σας φτάσει οπουδήποτε και οποιαδήποτε στιγμή», προειδοποίησε.

Ο Νετανιάχου βρίσκεται σε προεκλογική εκστρατεία για την επανεκλογή του ενόψει των εκλογών της 27ης Οκτωβρίου.

Είπε ότι το Ισραήλ συνεχίζει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις σε διάφορα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένων της Γάζας και του Λιβάνου, και έχει σκοτώσει περισσότερους από 100 «τρομοκράτες» στη Γάζα τις τελευταίες εβδομάδες.

Επίσης την Τρίτη, δύο Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε ισραηλινή επιδρομή που στόχευε ένα διαμέρισμα στη συνοικία Αλ-Νασρ στη δυτική πόλη της Γάζας, σύμφωνα με παλαιστινιακές πηγές.

Αυτόπτες μάρτυρες και παλαιστινιακές πηγές ανέφεραν ότι ένα ισραηλινό αεροσκάφος εκτόξευσε αρκετούς πυραύλους στο διαμέρισμα, καταστρέφοντάς το και πυρπολώντας το.

Η υπηρεσία πολιτικής άμυνας στη Γάζα ανέφερε σε δελτίο τύπου ότι τα πληρώματά της κατάφεραν να σβήσουν την πυρκαγιά που ξέσπασε στο διαμέρισμα μετά την επιδρομή, ενώ ασθενοφόρα μετέφεραν τους δύο νεκρούς και αρκετούς τραυματίες στο ιατρικό συγκρότημα al-Shifa.

Το Γραφείο Τύπου της κυβέρνησης στη Γάζα, που διοικείται από τη Χαμάς, κατηγόρησε την Τρίτη το Ισραήλ ότι «παρακάμπτει» τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την εκεχειρία μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ.

Σε ανακοίνωσή του, το γραφείο ανέφερε ότι «η ισραηλινή κατοχή έχει αποδείξει την αποφυγή των υποχρεώσεών της βάσει της συμφωνίας» και συνέχισε τις πρακτικές που έχουν επιδεινώσει την ανθρωπιστική κρίση στον θύλακα.

Από την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας τον Οκτώβριο του 2025, οι ισραηλινές επιθέσεις έχουν σκοτώσει 1.422 ανθρώπους, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών από τις 7 Οκτωβρίου 2023 σε 74.023, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές με έδρα τη Γάζα.

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