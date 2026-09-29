Συνομιλίες Αμερικανών και Ρώσων αξιωματούχων για τον πόλεμο στην Ουκρανία και τη συνεργασία στον ενεργειακό τομέα

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Ο απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Κιρίλ Ντμίτριεφ, είχε «εποικοδομητικές» συνομιλίες με Αμερικανούς αξιωματούχους για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, όπως για μια πιθανή συνεργασία μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας στον ενεργειακό τομέα μετά το τέλος του πολέμου, δήλωσε σήμερα Αμερικανός αξιωματούχος.

Η επίσκεψη χθες στην Ουάσιγκτον του Ντμίτριεφ, ο οποίος είναι επίσης επικεφαλής του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων (RDIF) της Ρωσίας, πραγματοποιήθηκε μετά τη συνάντηση μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι την περασμένη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη, κατά την οποία ο Ζελένσκι συζήτησε το ενδεχόμενο μιας εκεχειρίας σε ενεργειακούς στόχους.

Οι απεσταλμένοι του προέδρου Τραμπ, ο Στηβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, είχαν συναντηθεί με τον Πούτιν στην Μόσχα νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Ο Ντμίτριεφ είναι στην Ουάσιγκτον «για να συνεχίσει τις εποικοδομητικές συζητήσεις για μια ειρηνική λύση της ρωσοουκρανικής σύγκρουσης και τις πιθανές αμερικανορωσικές πρωτοβουλίες στον ενεργειακό τομέα, μετά το τέλος του πολέμου», δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Ο Κιρίλ Ντμίτριεφ είχε επίσης κατά την διάρκεια της επίσκεψης του στην Ουάσιγκτον συναντήσεις με εκπροσώπους του υπουργείου Οικονομικών και Ενέργειας των ΗΠΑ, δήλωσαν στο Reuters πηγές που είχαν γνώση των προετοιμασιών της επίσκεψης του.

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