search
ΤΡΙΤΗ 29.09.2026 16:58
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.09.2026 16:27

Συνομιλίες Αμερικανών και Ρώσων αξιωματούχων για τον πόλεμο στην Ουκρανία και τη συνεργασία στον ενεργειακό τομέα

29.09.2026 16:27
UKRAINE_MISSILES

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ο απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Κιρίλ Ντμίτριεφ, είχε «εποικοδομητικές» συνομιλίες με Αμερικανούς αξιωματούχους για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, όπως για μια πιθανή συνεργασία μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας στον ενεργειακό τομέα μετά το τέλος του πολέμου, δήλωσε σήμερα Αμερικανός αξιωματούχος.

Η επίσκεψη χθες στην Ουάσιγκτον του Ντμίτριεφ, ο οποίος είναι επίσης επικεφαλής του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων (RDIF) της Ρωσίας, πραγματοποιήθηκε μετά τη συνάντηση μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι την περασμένη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη, κατά την οποία ο Ζελένσκι συζήτησε το ενδεχόμενο μιας εκεχειρίας σε ενεργειακούς στόχους.

Οι απεσταλμένοι του προέδρου Τραμπ, ο Στηβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, είχαν συναντηθεί με τον Πούτιν στην Μόσχα νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Ο Ντμίτριεφ είναι στην Ουάσιγκτον «για να συνεχίσει τις εποικοδομητικές συζητήσεις για μια ειρηνική λύση της ρωσοουκρανικής σύγκρουσης και τις πιθανές αμερικανορωσικές πρωτοβουλίες στον ενεργειακό τομέα, μετά το τέλος του πολέμου», δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Ο Κιρίλ Ντμίτριεφ είχε επίσης κατά την διάρκεια της επίσκεψης του στην Ουάσιγκτον συναντήσεις με εκπροσώπους του υπουργείου Οικονομικών και Ενέργειας των ΗΠΑ, δήλωσαν στο Reuters πηγές που είχαν γνώση των προετοιμασιών της επίσκεψης του.

Διαβάστε επίσης:

Αναστέλλει τις εξώσεις έως το 2030 και την αυτόματη ανανέωση των συμβολαίων ενοικίασης η κυβέρνηση Σάντσεθ

Έχει η ΕΕ αρκετό φυσικό αέριο για τον χειμώνα; – Η εκτόξευση της τιμής και το χειρότερο σενάριο

«Έκπληκτος» ο Τραμπ με την απελευθέρωση των συλληφθέντων σε αμερικανική βάση στη Βρετανία – Βέβαιος για εμπλοκή ξένου παράγοντα ο Ρούμπιο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
1
BUSINESS

«Το μέλλον είναι δικό σας»: H HELLENiQ ENERGY επιβραβεύει για 18η χρονιά τη νέα γενιά

akinita
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απλησίαστη η φοιτητική στέγη: «Φωτιά» τα ενοίκια, δεν εγγράφονται καν οι πρωτοετείς που δεν μπορούν να πληρώσουν – Η ακτινογραφία των τιμών πανελλαδικά

adonis georgiadis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Γεωργιάδης στέλνει τον Πατούλη στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας

MYKONOS NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Σε αργία τέθηκε ο προϊστάμενος της Πολεοδομίας Μυκόνου- Ελέγχεται για κακουργήματα

syriza
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το τρίτο βίντεο του ΣΥΡΙΖΑ για την προστασία της στέγης: «Τέλος στον φόβο από funds και εισπρακτικές»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
koufonikolakou_1407_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κουφονικολάκου σε Μαρινάκη: «Να τελειώσει η πλάκα για το χειρότερο μνημόνιο, το 41 είναι μεγαλύτερο από το 7»

diesel_aftokinito_2402_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καύσιμα: Η Ευρώπη κόβει φόρους, στην Ελλάδα μετρούν ακόμη τα λεπτά της επιδότησης

NO_OBU_diodia_1920x1080_v2
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τι σημαίνει το «ΟΧΙ OBU» στα διόδια - Η ένδειξη που μπερδεύει τους οδηγούς

ano-liosia
ΕΛΛΑΔΑ

Ξέφυγε η κατάσταση στα Άνω Λιόσια: «Τα έχετε κάνει σκ@@@, είμαι εγώ ο μ@@@@@ εδώ πέρα», φώναζε εκπαιδευτικός σε νήπια - Δέχθηκε επίθεση

gerapetritis- floridis- theoxaris – livanios – new
ΚΑΛΧΑΣ

Νέο μπέρδεμα με το καλώδιο, οι ταξιδιώτες VIP, ο Φλωρίδης και οι πασόκοι της Θεσσαλονίκης, ο πάγος σε αχάμπαρους γαλάζιους και η κρούση στον Ασλανίδη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 29.09.2026 16:58
1
BUSINESS

«Το μέλλον είναι δικό σας»: H HELLENiQ ENERGY επιβραβεύει για 18η χρονιά τη νέα γενιά

akinita
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απλησίαστη η φοιτητική στέγη: «Φωτιά» τα ενοίκια, δεν εγγράφονται καν οι πρωτοετείς που δεν μπορούν να πληρώσουν – Η ακτινογραφία των τιμών πανελλαδικά

adonis georgiadis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Γεωργιάδης στέλνει τον Πατούλη στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας

1 / 3