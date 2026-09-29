«Έκπληκτος» ο Τραμπ με την απελευθέρωση των συλληφθέντων σε αμερικανική βάση στη Βρετανία – Βέβαιος για εμπλοκή ξένου παράγοντα ο Ρούμπιο

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε έκπληκτος καθώς η βρετανική αστυνομία απελευθέρωσε με εγγύηση πέντε άνδρες που είχαν συλληφθεί σε σχέση με μια τεράστια επιχείρηση ασφαλείας κοντά σε μια αεροπορική βάση που χρησιμοποιείται από την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ για τη διευκόλυνση των επιθέσεων στο Ιράν.

Αργότερα, ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι το περιστατικό «σαφώς εμπλέκει ξένο παράγοντα» — ένας ισχυρισμός που Βρετανοί αξιωματούχοι δεν έχουν επιβεβαιώσει.

«Θα έλεγα, “Μην τους αφήσετε ελεύθερους με εγγύηση”», δήλωσε ο Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο τη Δευτέρα. «Είμαι έκπληκτος που τους άφησαν ελεύθερους, δεν θα το έκανα αυτό».

Ο Τραμπ υπέδειξε επίσης ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι συνεργάζονται με τους Βρετανούς ομολόγους τους στην υπόθεση.

«Κοιτάξτε, ήταν πολύ καλοί. Συνεργάζονται πολύ στενά μαζί μας», είπε, προσθέτοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες γνώριζαν «τα πάντα» για τους υπόπτους.

Οι πέντε άνδρες, όλοι Βρετανοί υπήκοοι ηλικίας περίπου 20 ετών από το Λονδίνο, συνελήφθησαν την Κυριακή ως ύποπτοι για τρομοκρατία και αδικήματα που σχετίζονται με εκρηκτικά, αφού τρία οχήματα εθεάθησαν να κινούνται προς την RAF Fairford, μια βρετανική αεροπορική βάση περίπου 90 λεπτά δυτικά του Λονδίνου.

Η αντιτρομοκρατική ανέλαβε την υπόθεση μετά την ανακοίνωση ενός σοβαρού περιστατικού, το οποίο αναστάτωσε τη ζωή στην συνήθως ήσυχη, αγροτική κοινότητα των Κότσγουολντς.

Τη Δευτέρα, Βρετανοί αξιωματούχοι της αντιτρομοκρατικής δήλωσαν ότι οι άνδρες αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση μετά από «εκτεταμένες ανακρίσεις και έρευνες». Η έρευνα δεν είχε ολοκληρωθεί, δήλωσε ο επικεφαλής της αντιτρομοκρατίας Λόρενς Τέιλορ, και «πολλαπλές γραμμές έρευνας» εξακολουθούν να διερευνώνται.

Δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες εναντίον των ανδρών.

Ο Τέιλορ είπε ότι τα τρία βαν με τα οποία ταξίδευαν οι ύποπτοι «έχουν υποβληθεί σε εκτεταμένη εξέταση με την υποστήριξη στρατιωτικών μέσων και ιατροδικαστών».

Δεν ανέφερε αν έχουν βρεθεί εκρηκτικά, καθώς παραμένει το ερώτημα τι υπήρχε μέσα στα βαν. Σύμφωνα με αρκετές βρετανικές αναφορές, δεν βρέθηκαν εκρηκτικά.

Κατά τη διάρκεια εμφάνισής του στο Fox News αργότερα τη Δευτέρα, ο Ρούμπιο δήλωσε ότι «αυτό που συνέβη, αυτό που παραλίγο να συμβεί, αυτό που θα μπορούσε να είχε συμβεί στο Ηνωμένο Βασίλειο το Σαββατοκύριακο, είναι μια πολύ σοβαρή κατάσταση».

«Υπάρχουν πολλά περισσότερα νέα που θα βγουν στο φως τις επόμενες ημέρες σχετικά με αυτό», πρόσθεσε.

Ο Τέιλορ, από την αντιτρομοκρατική αστυνομία του Ηνωμένου Βασιλείου, σημείωσε ότι υπήρξε «σημαντικό ενδιαφέρον για το εάν το τρέχον γεωπολιτικό πλαίσιο έχει σχέση με αυτό το περιστατικό».

Οι ερευνητές διατηρούν ανοιχτό μυαλό, είπε.

«Να είστε βέβαιοι ότι το εξετάζουμε αυτό από κάθε πιθανή οπτική γωνία, συμπεριλαμβανομένου του ότι αυτό μπορεί να διαπράττεται ενεργά από πληρεξούσιους ή άτομα που εργάζονται είτε εν γνώσει τους είτε εν αγνοία τους για λογαριασμό ενός ξένου κράτους», πρόσθεσε.

Γιατί οι 5 ύποπτοι αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση;

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, εάν κάποιος συλληφθεί βάσει του Νόμου περί Τρομοκρατίας, η αστυνομία μπορεί αρχικά να τον κρατήσει για έως και 48 ώρες χωρίς να του απαγγελθούν κατηγορίες και μπορεί να υποβάλει αίτηση για παράταση έως και 14 ημερών, σύμφωνα με το BBC.

Σε αυτήν την περίπτωση, οι άνδρες συνελήφθησαν βάσει του Νόμου περί Αστυνομίας και Ποινικών Αποδεικτικών Στοιχείων, ο οποίος τους επιτρέπει να αφεθούν ελεύθεροι με εγγύηση όσο συνεχίζονται οι έρευνες και μπορεί να υπόκεινται σε «αυστηρούς» περιοριστικούς όρους.

Μιλώντας στο BBC Radio Wiltshire, ο πρώην Εθνικός Συντονιστής Αντιτρομοκρατίας Nick Aldworth δήλωσε ότι η απόφαση να αφεθούν ελεύθεροι με εγγύηση οι πέντε ύποπτοι μετά από περίπου 36 ώρες δεν θα είχε ληφθεί ελαφρά τη καρδία.

«Νομίζω ότι ο κόσμος πιθανότατα περίμενε μια διαφορετική εκδοχή των γεγονότων», παραδέχτηκε.

«Αλλά οι όροι για την εφαρμογή της εγγύησης σε κάποιον είναι συγκεκριμένοι, δεν είναι πραγματικά διακριτικοί. Αν κάποιος δικαιούται εγγύηση, θα λάβει εγγύηση. Αν δεν δικαιούται, δεν θα λάβει.

Είμαι πραγματικά σίγουρος ότι αυτές οι αποφάσεις έχουν ληφθεί με σωστή σκέψη, και πιθανώς ακόμη περισσότερο, δεδομένου του βαθμού διεθνούς ελέγχου γύρω από αυτό».

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