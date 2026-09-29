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29.09.2026 16:16

Απόβλητα εταιρείας μπετόν κατέληγαν στον Κηφισό – Συνελήφθη 55χρονος (Photos)

29.09.2026 16:16
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Υγρά απόβλητα από τις εγκαταστάσεις μεγάλης εταιρείας μπετόν στη Μεταμόρφωση κατέληγαν στον Κηφισό, όπως διαπιστώθηκε σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (28/9) από τις αρμόδιες Αρχές.

Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 55χρονος, υπεύθυνος για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων των εγκαταστάσεων της εταιρείας, όπου λειτουργεί μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος.

Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της ΓΑΔΑ, σε συνεργασία με υπαλλήλους της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής.

Κατά την έρευνα διαπιστώθηκε διαρροή υγρών αποβλήτων από τη μονάδα επεξεργασίας και συγκεκριμένα από δεξαμενή καθίζησης, η οποία βρίσκεται μέσα στις εγκαταστάσεις της εταιρείας και κοντά στην όχθη του Κηφισού.


Οι Αρχές προχώρησαν στη συνέχεια σε αυτοψία στην εξωτερική περίφραξη της εγκατάστασης, στο σημείο εξόδου των υγρών αποβλήτων. Εκεί διαπιστώθηκε συνεχής ροή, η οποία είχε σχηματίσει ρυάκι στην επιφάνεια του εδάφους, με κατεύθυνση προς τον Κηφισό, όπου και κατέληγε.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η διαρροή είχε ως αποτέλεσμα τη ρύπανση των υδάτων του Κηφισού και ενείχε κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

Από τη μακροσκοπική εξέταση των υγρών αποβλήτων και τη χρήση πεχαμετρικού χαρτιού διαπιστώθηκε ότι παρουσίαζαν αλκαλική αντίδραση. Παράλληλα, ελήφθησαν δείγματα από το σημείο, τα οποία στάλθηκαν για εργαστηριακή ανάλυση.

Οι έλεγχοι για τον εντοπισμό παραβάσεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας συνεχίζονται.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Έλεγχος αστυνομικών του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. οδήγησε στον εντοπισμό διαρροής υγρών αποβλήτων από εγκαταστάσεις εταιρείας, τα οποία κατέληγαν στον Κηφισό Ποταμό.

Στο πλαίσιο αυτό συνελήφθη, μεσημβρινές ώρες της 28-9-2026, 55χρονος ημεδαπός, υπεύθυνος για την τήρηση των Περιβαλλοντικών Όρων των εγκαταστάσεων της εταιρείας.

Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες της 28-9-2026, αστυνομικοί του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., σε συνεργασία με υπαλλήλους της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής, πραγματοποίησαν έλεγχο σε εγκαταστάσεις εταιρείας στην περιοχή της Μεταμόρφωσης όπου λειτουργεί μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε διαρροή υγρών αποβλήτων από τη μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και ειδικότερα, από δεξαμενή καθίζησης, η οποία βρίσκεται εντός των εγκαταστάσεων της εταιρείας, πλησίον της όχθης του Κηφισού Ποταμού.

Ακολούθως, πραγματοποιήθηκε αυτοψία στην εξωτερική περίφραξη της εγκατάστασης, στο σημείο εξόδου των υγρών αποβλήτων, όπου διαπιστώθηκε συνεχής ροή υγρών αποβλήτων, τα οποία είχαν σχηματίσει ρυάκι επί της επιφάνειας του εδάφους, με κατεύθυνση προς τον Κηφισό ποταμό, στον οποίο και κατέληγαν.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη ρύπανση των υδάτων του Κηφισού Ποταμού και ενείχε κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

Σημειώνεται ότι από τη μακροσκοπική εξέταση των υγρών αποβλήτων και με τη χρήση πεχαμετρικού χαρτιού διαπιστώθηκε ότι αυτά παρουσίαζαν αλκαλική αντίδραση ενώ ελήφθησαν δείγματα, τα οποία απεστάλησαν προς εργαστηριακή ανάλυση.

Αντίστοιχοι έλεγχοι συνεχίζονται καθημερινά για τη διαπίστωση παραβάσεων περιβαλλοντικής νομοθεσίας που προκαλούν ρύπανση του περιβάλλοντος με αποτέλεσμα τον άμεσο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία».

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