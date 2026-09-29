«Ο Μαζωνάκης ήταν λειτουργικός πριν την πλασμαφαίρεση» – Τι αποκάλυψε η 4η νοσηλεύτρια για τον πανικό που επικράτησε όταν επιδεινώθηκε η κατάστασή του

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Κατάθεση από νοσηλεύτρια στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, η οποία δεν είχε καταθέσει προανακριτικά, έλαβε ο ανακριτής που ερευνά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η μάρτυρας, που ήταν παρούσα στο ιατρείο κατά τον χρόνο της ιατρικής πράξης στον καλλιτέχνη, φέρεται να αναφέρθηκε σε «καλή κατάσταση» του Γιώργου Μαζωνάκη κατά την έναρξη της πλασμαφαίρεσης και σε αλλαγή αυτής της εικόνας στην πορεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νοσηλεύτρια κατέθεσε ότι η ίδια έμπαινε και έβγαινε στο δωμάτιο που γινόταν η πλασμαφαίρεση στον εκλιπόντα. Φέρεται επίσης να είπε ότι ο δημοφιλής τραγουδιστής ήταν λειτουργικός και καλά όταν ξεκίνησε η διαδικασία και ότι τις επόμενες φορές που πήγε στον χώρο δεν τον έβλεπε στην ίδια καλή κατάσταση χωρίς να μπορεί να καταλάβει ότι του συνέβαινε κάτι.

Η νοσηλεύτρια φαίνεται να περιέγραψε τον πανικό που επικράτησε όταν η κατάσταση του καλλιτέχνη επιδεινώθηκε ραγδαία. Σύμφωνα με πληροφορίες, είπε στον δικαστικό λειτουργό πως όταν παρέλαβε το ΕΚΑΒ τον καλλιτέχνη έκανε εντύπωση σε κάποιους από το προσωπικό ότι κανείς εκ των δύο κατηγορούμενων γιατρών δεν τον συνόδευσε στο νοσοκομείο.

«Βρισκόμουν στον χώρο και έμπαινα και έβγαινα από το δωμάτιο που γινόταν η πλασμαφαίρεση. Μπήκα στο δωμάτιο, όπου ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης, δύο φορές για να βοηθήσω τη γιατρό μέσα σε διάστημα μισής ώρας. Μαζί μου έμπαινε και η άλλη νοσηλεύτρια και βοηθήσαμε τον τραγουδιστή σε διαδικαστικά θέματα. Είναι κατι που κάναμε όλες μας καθημερινά. Ο Γιώργος Μαζωνάκης στην αρχή της θεραπείας ήταν λειτουργικός και καλά, αλλά τις επόμενες φορές που μπήκα στον χώρο δεν είχε την ίδια εικόνα. Δεν μπορούσα όμως να καταλάβω ότι κάτι του συμβαίνει. Όταν έγινε το περιστατικό η γιατρός πήγε στον άντρα της και είπε: ”Ο Μαζωνακης δεν είναι καλά”, επικράτησε πανικός», φέρεται να κατέθεσε.

«Ανοίγουν» τα έξι κινητά των εμπλεκομένων – Ποιοι θα ελεγχθούν

Στο μεταξύ, ανοίγουν τα δεδομένα επικοινωνιών του Γιώργου Μαζωνάκη και των πέντε προσώπων που βρισκόταν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου όταν ο καλλιτέχνης κατέρρευσε, με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών.

Οι δικαστές του συμβουλίου, με θετική εισαγγελική εισήγηση, κάνουν δεκτό το αίτημα του ανακριτή της υπόθεσης και με βούλευμά τους, διατάσσουν την άρση απορρήτου των επικοινωνιών για έξι τηλέφωνα και κατασχεθέν ηλεκτρονικό υλικό (έναν σκληρό δίσκο και ένα usb).

Τα κινητά που τίθενται υπό έλεγχο είναι αυτά των δύο κατηγορούμενων προσωρινά κρατουμένων γιατρών, τριών υπαλλήλων του ιατρείου, καθώς και το κινητό του Γιώργου Μαζωνάκη.

Το χρονικό εύρος της άρσης, ξεκινά από 11 Ιουλίου 2026 έως και την 10η Σεπτεμβρίου 2026, επόμενη του θανάτου του καλλιτέχνη.

Διαβάστε επίσης

Θάνατος Μαζωνάκη: «Ανοίγουν» τα έξι κινητά των εμπλεκομένων – Ποιοι θα ελεγχθούν

Θάνατος Μαζωνάκη: «Ναι» από τον εισαγγελέα στην άρση απορρήτου για 6 κινητά – Η Γάκα «έχει πει την αλήθεια» λέει ο νέος συνήγορος υπεράσπισης

Θάνατος Μαζωνάκη: Καταθέτει κι άλλη υπάλληλος του «ιατρείου» – Το μήνυμα πριν κληθεί το ΕΚΑΒ, οι αντιφάσεις και τα πειστήρια που «αγνοούνται»