Θάνατος Μαζωνάκη: Καταθέτει κι άλλη υπάλληλος του «ιατρείου» – Το μήνυμα πριν κληθεί το ΕΚΑΒ, οι αντιφάσεις και τα πειστήρια που «αγνοούνται»

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Συνεχίζεται με νέες καταθέσεις εργαζομένων του «ιατρείου» της οδού Καρνεάδου, η ανακριτική έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη την ώρα που έρχονται στο φως νέα συγκλονιστικά στοιχεία και καταγγελίες.

Σήμερα αναμένεται να καταθέσει ακόμη μία υπάλληλος, η οποία δεν είχε δώσει προανακριτική κατάθεση στην Αστυνομία.

Οι καταθέσεις αναμένεται να ρίξουν περισσότερο φως στα όσα εκτυλίχθηκαν στο ιατρείο κατά τις κρίσιμες ώρες. Παράλληλα, οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν να αξιολογούν το σύνολο των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί στο πλαίσιο της ανακριτικής διαδικασίας.

Την ίδια ώρα, οι συνήγοροι του ιατρού Ηλία Θεοδωρόπουλου, γνωστοποίησαν ότι περιορίζουν την εκπροσώπησή τους αποκλειστικά στον ίδιο. Οι δύο δικηγόροι Νίκος Αγαπηνός και Τέλλος Αγαπηνός παραιτήθηκαν από την υπεράσπιση της έτερης κατηγορουμένης, συζύγου του Ηλία Θεοδωρόπουλου.

Σε ανακοίνωσή τους, αναφέρουν ότι η απόφαση λαμβάνεται «για λόγους αμιγώς νομικούς», καθώς, όπως σημειώνουν, ο περιορισμός της εκπροσώπησης είναι «δικονομικά αναγκαίος εκ της πραγματολογικής διαφοροποίησης της υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων».

Τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων αναμένονται τις επόμενες ημέρες και αναμένεται να δείξουν εάν και ποιες ουσίες είχαν χορηγηθεί στον δημοφιλή καλλιτέχνη.

Οι αλλαγές στην κατάθεση της νοσηλεύτριας

Ενώπιον του 22ου τακτικού ανακριτή κατέθεσε 61χρονη συνταξιούχος νοσηλεύτρια, η οποία εργαζόταν με ημιαπασχόληση στο ιατρείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νοσηλεύτρια διαφοροποίησε σημαντικό σημείο της αρχικής κατάθεσής της στην Αστυνομία. Είχε αναφέρει αρχικά ότι αποχώρησε από το ιατρείο στις 16:15 και ότι δεν γνώριζε τι είχε συμβεί με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Ενώπιον του ανακριτή, ωστόσο, φέρεται να διευκρίνισε ότι τελικά έφυγε αργότερα, αποδίδοντας την αρχική αναφορά στην ώρα αποχώρησης στο γεγονός ότι δεν είχε συναίσθηση του χρόνου.

«Ήμουν στο ιατρείο όταν συνέβησαν όλα. Αρχικά είχα πει ότι έφυγα 16:15 γιατί δεν είχα συναίσθηση του χρόνου. Έφυγα αργότερα», φέρεται να κατέθεσε.

Η ίδια περιέγραψε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τις στιγμές που ακολούθησαν το περιστατικό, κάνοντας λόγο για κλίμα πανικού στο ιατρείο.

Όπως φέρεται να περιέγραψε, η προφυλακισμένη 56χρονη γιατρός φώναξε τις εργαζόμενες να μεταβούν στο σημείο, όπου βρισκόταν ο τραγουδιστής, με την αναστάτωση να είναι έντονη. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η νοσηλεύτρια ανέφερε ότι δεν είχε καμία επικοινωνία με τη γιατρό μετά το περιστατικό, την οποία περιέγραψε ως πρόσωπο που δεν δεχόταν κριτική.

«Μάλλον έπαθε ανακοπή λόγω αντίδρασης στη μέθη»

Την ίδια ώρα, μήνυμα που φέρεται να εστάλη πριν φτάσει το ΕΚΑΒ στο ιατρείο, αναφέρει ότι ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή από μέθη που έγινε για να πραγματοποιηθεί η πλασμαφαίρεση που πείστηκε τελικά να κάνει.

Σύμφωνα με όσα είναι γνωστά, ο τραγουδιστής φέρεται να μην ήθελε να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση και να συναινέσει τελευταία στιγμή. Επιπλέον, φέρεται να του έγινε μέθη, κάτι που η προφυλακισμένη γιατρός αρνείται κατηγορηματικά.

Εντούτοις, σύμφωνα με το Mega, η μία γραμματέας του ιατρείου φέρεται να έστειλε μήνυμα στον σύντροφό της, όσο προσπαθούσαν να επαναφέρουν τον καλλιτέχνη.

Το επίμαχο μήνυμα φέρεται να έγραφε: «Ο Γιώργος Μαζωνάκης μάλλον πέθανε, έπαθε ανακοπή λόγω της αντίδρασης της μέθης».

«Είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην κατάθεση παρουσιάζει και η αναφορά της στον 58χρονο κατηγορούμενο γιατρό.

Η μάρτυρας φέρεται να υποστήριξε ότι, όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης μεταφέρθηκε από το ΕΚΑΒ, ο γιατρός είπε στις εργαζόμενες: «Είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι».

Η ίδια, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ανέφερε ακόμη ότι δεν είχε καμία επικοινωνία με την κατηγορούμενη γιατρό μετά τον θάνατο του τραγουδιστή.

Η δικηγόρος των εργαζομένων του ιατρείου, Κατερίνα Κώστη, ανέφερε ότι οι εργαζόμενες καταθέτουν όσα αντιλήφθηκαν, ανάλογα με τον χώρο στον οποίο βρίσκονταν και τον χρόνο κατά τον οποίο βρέθηκαν εκεί, προκειμένου να συνεισφέρουν στην ανακριτική έρευνα.

Τα πειστήρια που… αγνοούνται

Παράλληλα, πειστήρια που θα ρίξουν φως στο πως ακριβώς κατέληξε ο Γιώργος Μαζωνάκης εξακολουθούν να αγνοούνται.

Οι αρχές δεν έχουν καταφέρει να εντοπίσουν τον φλεβοκαθετήρα που είχε τοποθετηθεί στο αριστερό του χέρι, και αφαιρέθηκε για να υποστηριχτεί το σενάριο ότι ο Μαζωνάκης κατέληξε την ώρα που η κατηγορουμένη γιατρός προσπαθούσε να τοποθετήσει τον δεξί φλεβοκαθετηρα, καθώς και η καφέ κουβέρτα με την οποία τον είχε σκεπάσει και η φιάλη της προποφόλης που φέρεται να του χορηγήθηκε.

«Ο καθαρισμός έγινε εντελώς μηχανικά»

Μία εκ των γραμματέων του ιατρείου μίλησε στο STAR και ανέφερε ότι υδροθεραπείες γίνονταν στον χώρο της Πατριάρχου Ιωακείμ το οποίο είχε δηλωθεί ως αντιπροσωπεία ιατρικού μηχανήματος. Η ίδια βέβαια δήλωσε κατηγορηματικά πώς δεν πιστεύει στη συγκάλυψη.

Απαντώντας στην ερώτηση της δημοσιογράφου, πώς γίνεται να πεθαίνει, να έχει πεθάνει ένας άνθρωπος και όλοι να “τρέχουν” να καθαρίσουν τον χώρο και να διαγράψουν ραντεβού, η γυναίκα λέει: «Ίσως έγινε εντελώς μηχανικά. Περιμένουμε αγωνιωδώς και τις τοξικολογικές».

«Εκεί (σ.σ. στον χώρο στην οδό Πατριάρχου Ιωακείμ) τώρα τελευταία γινόντουσαν υδροθεραπείες. Πήγαινε η νοσηλεύτρια όταν χρειαζόταν. Απ’ ότι θυμάμαι ήταν και κάποιες οθόνες, αυτές τις οθόνες τις είχε φέρει από την Αμερική, κάπως κατεβάζει κύματα του εγκεφάλου, είναι αντι-στρες. Νομίζω την κοιτάς και κάπως σαν να βγάζουν κάποια συγκεκριμένη συχνότητα.»

Όσο για τον απινιδωτή του ιατρείου: «Δεν ξέρω δεν έχω ιδέα. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήξερα καν αν είχαμε, αν δεν είχαμε. Όχι, (δεν χορηγούσε μέθη), δεν ήταν συνήθης πρακτική. Κατά τα λεγόμενα της… (εργαζόμενη στον χώρο) νομίζω άλλη μια φορά έχει πετύχει περιστατικό.

Η γραμματέας “αδειάζει” επί της ουσίας τον ΙΣΑ και τα περί απόκρυψης των μηχανημάτων. «Δεν κρύβονται τα μηχανήματα. Κανένα μηχάνημα δεν κρυβόταν. Αν ανοίξεις την πόρτα εννοείται ότι φαίνεται. Είναι μεγάλο.».

«Δεν κάναν όλοι όσοι έκαναν πλασμαφαίρεση και υδροθεραπεία, κάποιοι που μπορεί να χρειαζόντουσαν σοβαρή αποτοξίνωση ή και να αποσυμφωρήσουν το έντερο, τότε ναι. Και σε συνδυασμό και μόνα τους. Με εντολή της γιατρού μπορεί να είχε χρειαστεί απλά να βγει μια ασθενής από το γραφείο της και να μας πει δώστε και το τηλέφωνο του κ. Κομιανού.»

Σύμφωνα με όσα δήλωσε η εργαζόμενη, στο ιατρείο είχαν μπει και μικρά παιδιά, ακόμα και κάτω των 10 ετών.

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