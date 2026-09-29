Σταλόνε: Συγκλονίζει για τον θάνατο του γιου του – «Βγήκε από μέσα μου μια κραυγή που δεν είχα ακούσει ποτέ ξανά, δεν ήταν ανθρώπινη»

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Στην πιο δύσκολη περίοδο της ζωής του αναφέρθηκε ο Σιλβέστερ Σταλόνε, όταν κλήθηκε να διαχειριστεί τον τραγικό χαμό του γιου του, Σέιτζ, ο οποίος πέθανε σε ηλικία μόλις 36 ετών από καρδιακή προσβολή.

Σε συνέντευξή του στους New York Times, ο ηθοποιός τόνισε ότι ο πόνος από αυτή την τόσο μεγάλη απώλεια ήταν αβάσταχτος και ότι παρά το γεγονός ότι τον πρώτο καιρό ο ίδιος κατάφερνε να ανταπεξέρχεται στις υποχρεώσεις του, συμπεριλαμβανομένης της φροντίδας της μητέρας του, κάποια στιγμή κατέρρευσε.

«Το θέμα είναι ότι περνάς από πάρα πολλές φάσεις ενοχής. Σκέφτεσαι: Τι θα μπορούσα να είχα κάνει; Έπρεπε να είμαι εκεί; Κι αν είχα κάνει αυτό; Αν είχα πάει δεξιά αντί αριστερά;» είπε αρχικά.

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός περιέγραψε τη στιγμή που ο ίδιος πληροφορήθηκε τον θάνατο του γιου του, μέσα από ένα απότομο τηλεφώνημα.

«Δεν θα το ξεχάσω ποτέ, ήταν τόσο ψυχρό. Ο νέος σύζυγος της μητέρας μου, τον οποίο δεν είχα γνωρίσει ποτέ και ο οποίος ήταν γιατρός, με πήρε τηλέφωνο και μου είπε: “Σλάι, έφυγε. Ο Σέιτζ, έφυγε”. Κι εγώ είπα: “Έφυγε πού;”. “Πέθανε, έφυγε. Λυπάμαι”. Και έκλεισε» διηγήθηκε.

Κατόπιν, ο Στάλονε μίλησε για τις πρώτες ημέρες μετά την απώλεια, επισημαίνοντας ότι κατάφερνε να κρατηθεί, τόσο που κι ό ίδιος αναρωτιόταν πότε αυτό θα ξεσπάσει. Σχεδόν μια βδομάδα αργότερα, κατέρρευσε συναισθηματικά.

«Με την κηδεία, με το να διαχειρίζεσαι τη μητέρα του, με το να προσπαθείς να συνεχίσεις τη ζωή σου στο παρόν, όλα αυτά σε μεταφέρουν σε έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο. Λες: “Ουάου, αντέχω. Πότε θα ξεσπάσει;”. Και μετά, περίπου μία εβδομάδα αργότερα, ήμουν ολομόναχος στο δωμάτιό μου και βγήκε από μέσα μου μια κραυγή που δεν είχα ακούσει ποτέ ξανά, ούτε πριν ούτε μετά. Ήταν απλώς πόνος, θλίψη και ενοχή. Δεν ήταν ανθρώπινο» τόνισε.

Sylvester Stallone Opens Up About the ‘Pain’ and ‘Guilt’ He Felt After His Son’s Death at 36 https://t.co/Eurh1Bucs3 September 28, 2026

Αναφερόμενος στον εκλιπόντα γιο του, ο Σταλόνε έκανε λόγο για «ένα πολύ καλό παιδί» με πολλές δυνατότητες, ενώ τόνισε ότι δεν πρόκειται ποτέ να ξεπεράσει αυτή την απώλεια.

«Είχε μια υπέροχη μητέρα. Θα μπορούσε να είχε κάνει σπουδαία πράγματα στο μέλλον. Δεν είχα ιδέα ότι είχε κάτι που θα περίμενες να εμφανιστεί σε έναν άνθρωπο πολύ μεγαλύτερης ηλικίας. Αλλά όχι, κάτι τέτοιο δεν το ξεπερνάς», σημείωσε.

Ο Σέιτζ, τον οποίο ο Σταλόνε είχε αποκτήσει με την πρώην σύζυγό του, Σάσα Τσακ, βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Λος Άντζελες στις 13 Ιουλίου 2012. Η σχέση τους πέρασε και στη μεγάλη οθόνη, με τον Σέιτζ να υποδύεται στο «Rocky V» τον γιο του χαρακτήρα που ενσάρκωνε ο Σιλβέστερ Σταλόνε.

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