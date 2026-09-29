Αγγελική Ηλιάδη: Ο γιος της πήγε στις auditions του GNTM και τον «έκοψαν» – «Δεν περίμενα καθόλου τα “όχι”» (Video)

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Τις δυνάμεις του ως μοντέλο θέλησε να δοκιμάσει ο γιος της Αγγελικής Ηλιάδη, Μπάμπης Λαζαρίδης, οοποίος εμφανίστηκε στις auditions του GNTM ωστόσο δεν κατάφερε να πείσει τους κριτές και να εξασφαλίσει την πρόκρισή του στο bootcamp.

Ο 20χρονος, που ασχολείται με το modeling τον τελευταίο χρόνο, αναγνωρίστηκε αμέσως από τη Μπέττυ Μαγγίρα, η οποία -όπως είπε- τον είχε δει στο παρελθόν σε φωτογραφίες με τη μητέρα του.

«Η μαμά σου σε υποστηρίζει; Σου δίνει ώθηση να συνεχίσεις;», τον ρώτησε, με τον ίδιο να απαντά: «Πάντα. Μια μητέρα πρέπει να δίνει ώθηση στο παιδί της και μου δίνει πάρα πολύ. Η μητέρα μου τραγουδάει σήμερα στην Κοζάνη, γι’ αυτό και δεν μπορούσε να έρθει. Αλλά κι εγώ δεν ήθελα να έρθει. Ήθελα να είμαι μόνος μου. Είναι μια δουλειά που κάνω και θέλω να είμαι μόνος μου».

Κατά τη διάρκεια της audition, ο νεαρός αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην απώλεια του παππού του που όπως τόνισε του στοίχισε, ενώ αποκάλυψε ότι έχει κάνει ένα τατουάζ στη μνήμη του.

«Το πιο δύσκολο πράγμα που έχω περάσει είναι όταν έχασα τον παππού μου. Ήταν στη δεύτερη καραντίνα, λίγο πιο μετά. Με άλλαξε πάρα πολύ σαν άνθρωπο και με εξέλιξε σε έναν καλύτερο εαυτό μου» εξομολογήθηκε.

Οι κριτές αναγνώρισαν στοιχεία που θα μπορούσε να εξελίξει, ωστόσο η απειρία, η αμηχανία και το ύψος του ήταν -όπως του εξήγησαν- οι λόγοι που του στέρησαν το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Ο Λάκης Γαβαλάς ήταν ο μόνος που του έδωσε θετική ψήφο, ωστόσο, τα υπόλοιπα «όχι» έβαλαν τέλος στην πορεία του 20χρονου στο GNTM.

«Μοιάζεις πάρα πολύ μικρούλης, σαν ένα γλυκό παιδάκι. Αν είχες δέκα πόντους παραπάνω και ήσουν ένα ενενήντα, θα φαινόσουν πιο άντρας και σίγουρα στη μόδα θα είχες μια πολύ ξεχωριστή θέση. Προς το παρόν αυτό σε περιορίζει το ύψος, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν έχεις εμπειρία πάνω στη μόδα. Οπότε εδώ στο show πιστεύω ότι θα σου είναι πολύ δύσκολο να προχωρήσεις», σχολίασε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

«Είσαι stiff και άγουρος. Δεν έχεις χαλαρώσει. Δεν μπορείς να με πείσεις, να μου πουλήσεις αυτό που φοράς. Οπότε από μένα τώρα είναι όχι» είπε, από την πλευρά της, η Μπέττυ Μαγγίρα.

«Δεν νιώθω σίγουρα καλά που δεν πέρασα. Κυρίως γιατί πίστευα ότι το άξιζα. Τα “όχι” δεν τα περίμενα καθόλου, είναι η αλήθεια», δήλωσε ο Μπάμπης Λαζαρίδης μετά την απόφαση των κριτών.

Παρά την απογοήτευσή του για τον αποκλεισμό, ωστόσο, ο Μπάμπης Λαζαρίδης δήλωσε αποφασισμένος να μην εγκαταλείψει τις προσπάθειές του και να συνεχίσει την πορεία του στο μόντελινγκ.

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