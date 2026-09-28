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28.09.2026 19:12

Ο Ροντ Στιούαρτ σταματά τις περιοδείες – Η ανακοίνωση μέσω Instagram και το μήνυμα στους fans του

28.09.2026 19:12
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Ο Ροντ Στιούαρτ σταματά τις περιοδείες, έπειτα από περισσότερα από 60 χρόνια. Ο 81χρονος τραγουδιστής ανακοίνωσε πως το «Rod Stewart: The Final Encore» θα αποτελέσει την τελευταία περιοδεία του, κλείνοντας έτσι έναν κύκλο που ξεκίνησε όταν ήταν μόλις 19 ετών.

«Ύστερα από περισσότερες από έξι δεκαετίες, το The Final Encore θα είναι σίγουρα η τελευταία μου περιοδεία. Τραγουδώ τη μουσική που αγαπώ από τότε που ήμουν 19 ετών και είχα το προνόμιο να τη μεταφέρω σε όλο τον κόσμο, σε όλους εσάς. Μου χάρισε μια ζωή πέρα από οτιδήποτε θα μπορούσα ποτέ να είχα φανταστεί και ελπίζω, από την πλευρά μου, να σας έχω χαρίσει κι εγώ όμορφες αναμνήσεις», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Instagram.

Ο Βρετανός καλλιτέχνης απευθύνθηκε παράλληλα στους θαυμαστές του, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για τη στήριξη που του έχουν προσφέρει σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής του: «Θα ήθελα λοιπόν να εκμεταλλευτώ αυτή την ευκαιρία για να σας ευχαριστήσω που κάνατε δυνατή αυτή την εκπληκτική ζωή. Ελπίζω να είστε μαζί μου, ώστε να μπορέσω να σας ευχαριστήσω με τον καλύτερο τρόπο που ξέρω… με μουσική και με ένα φοβερό σόου. Τα λέμε εκεί».

Η τελευταία περιοδεία και τα προβλήματα υγείας

Το «Rod Stewart: The Final Encore» θα ξεκινήσει τον Απρίλιο του 2027 και θα περιλαμβάνει εμφανίσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Η ανακοίνωση για το τέλος των περιοδειών του έρχεται μετά από μια περίοδο με προβλήματα υγείας, τα οποία επηρέασαν το πρόγραμμα των εμφανίσεών του. Μόλις τον περασμένο μήνα, ο Στιούαρτ προχώρησε στην ακύρωση των 11 τελευταίων συναυλιών που είχε προγραμματίσει στις ΗΠΑ, μετά από επέμβαση για την τοποθέτηση στεντ.

Έχοντας πουλήσει περισσότερα από 250 εκατομμύρια άλμπουμ παγκοσμίως, ο Ροντ Στιούαρτ συγκαταλέγεται στους εμπορικότερους καλλιτέχνες στην ιστορία της μουσικής. Έχει επίσης δύο παρουσίες στο Rock & Roll Hall of Fame: Μία ως σόλο καλλιτέχνης και μία ως μέλος των Faces.

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