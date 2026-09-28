Μαρία Μπεκατώρου: «Λύγισε» για τον Γιώργο Μαζωνάκη – «Η στιγμή της συνειδητοποίησης ήταν ένας πόνος που έσκιζε τα σωθικά» (Video)

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Στον Γιώργο Μαζωνάκη και τη σχέση που είχαν οι δυο τους μίλησε η Μαρία Μπεκατώρου, δηλώνοντας τυχερή που είχε έναν τέτοιο φίλο στη ζωή της, έναν άνθρωπο -όπως τόνισε- δοτικό και τρυφερό, έναν καλλιτέχνη σπουδαίο.

Καλεσμένη της Σίσσυς Χρηστίδου στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι», η παρουσιάστρια έκανε λόγο για μια απώλεια τεράστια που μέχρι σήμερα δυσκολεύεται να διαχειριστεί.

«Ήμουν έτσι (συντετριμμένη) στην κηδεία, γιατί έτσι είμαι. Όλα μου τα συναισθήματα τα ζω ακραία, και τη χαρά μου και τη λύπη μου. Ο πόνος που είχα εκείνη τη μέρα, αλλά και την προηγούμενη, που είναι η συνειδητοποίηση ότι δεν θα ξαναδείς έναν άνθρωπο που αγαπάς, εκτιμάς και θαυμάζεις, η στιγμή της συνειδητοποίησεις ήταν ένας πόνος που έσκιζε τα σωθικά. Και όχι μόνο εγώ, ήταν όλο το περιβάλλον έτσι» είπε αρχικά.

«Με τον Γιώργο ξαναήρθαμε πολύ κοντά στο YFSF, και με αυτόν και με την οικογένειά του. Η σκυλίτσα μου εδώ, η Μαρντώ, είναι δώρο του Γιώργου. Έφερνε την Αρίθα στα καμαρίνια, την αγαπήσαμε πάρα πολύ και μια μέρα με πήρε τηλέφωνο και μου είπε “σου διάλεξα”. Ο Γιώργος ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος, μία υπέροχη ψυχή, ένας καταπληκτικός καλλιτέχνης. Ήταν μεγάλη μου χαρά που τον γνώριζα από πιο κοντά και είχα μάθει κι άλλες ωραίες πτυχές του. Ήταν εκεί πάντα να βοηθήσει, είχε τις φοβίες του, τις ανασφάλειές του. Και ειλικρινά αυτό που με συγκίνησε βαθιά όταν έφυγε ήταν η αγάπη του κόσμου. Και κοίταξα τον ουρανό και είπα “να ‘σαι εκεί και να βλέπεις πόσο πολύ κι έντονα σε αγάπησε ο κόσμος” που μπορεί και να μην το είχε και τόσο πολύ καταλάβει. Να αφήσουμε την ψυχή του να αναπαυθεί και να αφήσουμε και τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της» πρόσθεσε.

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