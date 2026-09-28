Δίχασε η Μαντόνα στα MTV VMAs – Το «αστείο» που έφερε αμηχανία και το «κράξιμο» στα social media για την εμφάνισή της (Video)

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Ποικιλοτρόπως σχολιάστηκε η εμφάνιση της Μαντόνα στα φετινά MTV Video Music Awards, η οποία επέστρεψε στη σκηνή των βραβείων μετά από 23 χρόνια.

Η 68χρονη «βασίλισσα της ποπ» σάρωσε, κατακτώντας συνολικά 7 βραβεία, έπειτα από 13 υποψηφιότητες. Όταν ανέβηκε στη σκηνή, ωστόσο, προκειμένου να παραλάβει το βραβείο για το «Confessions II – The Film», η ομιλία της πήρε μια αμήχανη τροπή, όταν… αστειεύτηκε λέγοντας:

«Καταρχάς, θέλω να βγάλω αυτό το πράγμα από τον κώλ@. Είναι εκεί όλο το βράδυ», πριν βάλει το χέρι της πίσω της και στη συνέχεια παρουσιάσει ένα μαύρο αντικείμενο.

«Το μικρόφωνό μου είναι πολύ κοντό» πρόσθεσε και ζήτησε από τον Τρόι Σιβάν και την Charli XCX να σταθούν δίπλα της.

«Δεν είμαι και πολύ σίγουρη για ποιο πράγμα είναι αυτό το βραβείο. Υποθέτω ότι είναι για την ταινία μικρού μήκους;» είπε στη συνέχεια, πριν η Charli XCX ανοίξει την κάρτα με την ανακοίνωση για να της θυμίσει για ποια κατηγορία επρόκειτο.

«Νιώθω καλά όταν περιβάλλομαι από ανθρώπους που τους αρέσει να χορεύουν, Charli, Τρόι… Δεν καταλάβατε το αστείο με το λέιζερ στον κώλ@ μου, έτσι; Ήταν εκεί όλο το βράδυ, πριν το βγάλω» είπε κατόπιν…

«Ο χορός είναι εκεί όπου συνέβησαν όλα στη ζωή μου. Αν σας αρέσει να χορεύετε, σηκωθείτε… είμαστε όλοι ίσοι στην πίστα» ανέφερε κλείνοντας και αποχώρησε από τη σκηνή.

Αυτή, ωστόσο, δεν ήταν η μοναδική αμήχανη στιγμή της βραδιάς με τη Μαντόνα. Από την έναρξη του σόου, όπου η τραγουδίστρια ερμήνευσε τα κομμάτια «Bring Your Love» με τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ και «Danceteria Afterhours Remix» με την Charlie XCX, τα σχόλια στα social media πήραν… φωτιά, με πολλούς να σχολιάζουν αρνητικά την εμφάνισή της.

Παρατηρώντας τη να κινείται στη σκηνή, πολλοί θεατές σχολίασαν πως φαινόταν να δυσκολεύεται να πάρει ανάσα, ενώ πολλοί έγραψαν πως επρόκειτο για playblack και άλλοι χαρακτήρισαν την εμφάνισή της βαρετή.

«Μακάρι να μπορούσα να είχα δει τη Μαντόνα στα καλύτερά της! Η “μαμά” είναι ΚΟΥΡΑΣΜΕΝΗ και λαχανιασμένη στη σκηνή των MTV #VMAs. Και ναι, ξέρω ότι είναι σχεδόν 70, οπότε δεν περιμένω τη Μαντόνα του 1985, αλλά ουάου», ενώ ένα άλλο έγραφε: «Θα πω κάτι αμφιλεγόμενο. Μαντόνα, αυτό είναι βαρετό» ανέφερε, κάποιος.

Δεν έλειψαν, βέβαια, και εκείνοι που αποθέωσαν την Μαντόνα τόσο για τα «αστεία» της όσο και την εμφάνισή της, υποστηρίζοντας έκανε ένα πολύ εντυπωσιακό σόου στα 68 της.

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