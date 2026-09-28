Άννα Βίσση: «Δεν ξέρω αν θα ξαναζήσω μια τέτοια νύχτα» – Το πρώτο μήνυμα μετά την ιστορική συναυλία στο ΟΑΚΑ (Video)

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Ιστορία έγραψε η Άννα Βίσση στο ΟΑΚΑ, το βράδυ του Σαββάτου (26/9), με την «απόλυτη ελληνίδα σταρ» να προσφέρει το κοινό της μια από τις πιο μεγαλειώδεις και πολυσυζητημένες εμφανίσεις των τελευταίων ετών.

Χαρίζοντας ένα φαντασμαγορικό show διεθνών προδιαγραφών που ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, η Άννα Βίσση επιβεβαίωσε πανηγυρικά τον τίτλο της, με περισσότερους από 95.000 θεατές να πλημμυρίζουν ασφυκτικά τόσο την αρένα όσο και τις κερκίδες του σταδίου, παρά τον ασταθή καιρό.

Το πρόγραμμα άνοιξε ο διεθνούς φήμης Έλληνας DJ, Argy, «προθερμαίνοντας» την ατμόσφαιρα με τους techno και EDM ήχους του για μία ολόκληρη ώρα, μέχρι τις 21:05, όταν τα φώτα έσβησαν και η Άννα Βίσση «προσγειώθηκε» στη σκηνή από ψηλά, με μια ειδική εναέρια κατασκευή.

Το πάρτυ ξεκίνησε αμέσως με τις επιτυχίες «Αγάπη Υπερβολική» και «Σε Περίπτωση Που», για να ακολουθήσει ένα σχεδόν 4ωρο ασταμάτητο ταξίδι γεμάτο ενέργεια, χορό και δυνατές ερμηνείες.

Όταν η Βίσση συναντήθηκε με την έφηβη Αννούλα

Στα μεγάλα highlights της βραδιάς ήταν η «συνάντηση» της τραγουδίστριας με την έφηβη Αννούλα. Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης (AI), η Άννα Βίσση συνομίλησε στη μεγάλη οθόνη με τον 16χρονο εαυτό της, από την εποχή των πρώτων της ασπρόμαυρων εμφανίσεων στην Κύπρο, προκαλώντας τόσο γέλιο όσο και βαθιά συγκίνηση στο κοινό.

Στη συνέχεια, στη σκηνή ανέβηκε, η παγκοσμίου φήμης Ελληνοαυστραλή κιθαρίστρια Orianthi, ηλεκτρίζοντας την ατμόσφαιρα με τα σόλο της δίπλα στην Ελληνίδα σταρ, ενώ προς το τέλος της βραδιάς, σε μια βαθιά φορτισμένη στιγμή, η Άννα Βίσση αναφέρθηκε στον πρόσφατο, ξαφνικό χαμό του Γιώργου Μαζωνάκη, μόλις στα 54 του χρόνια.

Το πρώτο μήνυμα στο Instagram

Λίγες ώρες μετά το τέλος της ιστορική αυτή συναυλίας, η Άννα Βίσση έκανε την πρώτη της δημόσια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας την απέραντη ευγνωμοσύνη της.

«Δεν ξέρω αν θα ξαναζήσω μια τέτοια νύχτα αλλά και να μην, ήταν ό,τι πιο δυνατό έχω ποτέ μου αισθανθεί. Είστε η δύναμή μου» έγραψε, ανεβάζοντας ένα aftershow βίντεο από το κατάμεστο Ολυμπιακό Στάδιο.

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