Σάλος από βίντεο που δείχνει αυτοκίνητο στην Εγνατία Οδό να «πιάνει» τα 310 χλμ.

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Ένα βίντεο που έχει διαδοθεί ευρέως στο TikTok και εμφανίζει αυτοκίνητο να κινείται με ταχύτητα που φτάνει τα 310 χλμ./ώρα στην Εγνατία Οδό έχει προκαλέσει κινητοποίηση της Ελληνικής Αστυνομίας. Το περιστατικό καταγράφηκε κοντά στο Ωραιόκαστρο, ενώ οι Αρχές επιχειρούν πλέον να εντοπίσουν και να ταυτοποιήσουν τον οδηγό.

Στις εικόνες που έχουν συγκεντρώσει μεγάλο αριθμό προβολών και αναπαραγωγών στις ψηφιακές πλατφόρμες, το όχημα φαίνεται να αναπτύσσει εξαιρετικά υψηλή ταχύτητα.

Το κοντέρ φτάνει έως τα 310 χλμ./ώρα, ενώ το αυτοκίνητο κινείται στην Εγνατία Οδό, στο ύψος της περιοχής του Ωραιοκάστρου.

Με την ταχύτητα αυτή, ο οδηγός κινήθηκε στον κεντρικό αυτοκινητόδρομο εκθέτοντας σε άμεσο και ιδιαίτερα σοβαρό κίνδυνο τους υπόλοιπους οδηγούς και επιβάτες που βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή στο ίδιο ρεύμα κυκλοφορίας.

Τι προκύπτει από το βίντεο

Η δημοσίευση του επίμαχου υλικού στο διαδίκτυο έγινε μέσα στο τελευταίο εικοσιτετράωρο και προκάλεσε πολλά σχόλια χρηστών, οι οποίοι ζητούν να παρέμβουν οι αρμόδιες Αρχές.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί πότε ακριβώς πραγματοποιήθηκε η επικίνδυνη διαδρομή που καταγράφεται στο βίντεο.

Τα βασικά στοιχεία που προκύπτουν από το υλικό είναι:

το αυτοκίνητο εμφανίζεται να φτάνει τα 310 χλμ./ώρα ,

, η διαδρομή καταγράφεται στην Εγνατία Οδό ,

, το σημείο βρίσκεται κοντά στο Ωραιόκαστρο ,

, το βίντεο δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο κατά το τελευταίο 24ωρο ,

, ο ακριβής χρόνος κατά τον οποίο σημειώθηκε το περιστατικό παραμένει άγνωστος.

Στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ. το ψηφιακό ίχνος

Μετά τη δημοσιοποίηση των εικόνων, η Ελληνική Αστυνομία κινητοποιήθηκε για να εντοπίσει τα ίχνη του ανθρώπου που βρισκόταν πίσω από το τιμόνι.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποιούν ήδη εκτεταμένη ψηφιακή έρευνα, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το προφίλ από το οποίο έγινε η ανάρτηση του βίντεο.

Στόχος είναι να εξακριβωθεί ποιος βρίσκεται πίσω από τον συγκεκριμένο λογαριασμό και, μέσω της έρευνας, να εντοπιστεί και ο οδηγός του αυτοκινήτου.

Αναζητούν στοιχεία και από κάμερες κυκλοφορίας

Παράλληλα με την ανάλυση του ψηφιακού υλικού, οι Αρχές συλλέγουν δεδομένα και από κάμερες κυκλοφορίας, προκειμένου να συγκεντρώσουν περισσότερα στοιχεία για το περιστατικό.

Η έρευνα αποσκοπεί στην όσο το δυνατόν ταχύτερη ταυτοποίηση του οδηγού της επικίνδυνης κούρσας, ώστε να κληθεί να λογοδοτήσει για την οδική συμπεριφορά που καταγράφεται στο βίντεο.

Το υλικό εξακολουθεί να κυκλοφορεί ευρέως στο TikTok, ενώ η έρευνα των διωκτικών Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη.

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