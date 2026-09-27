Βρούτσης: Από τα υπουργικά έδρανα… στα σκαλιά της εκκλησίας με τη Νίκη και τον Τάσο

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Έναν ιδιαίτερο λόγο για να χαμογελά έχει ο Γιάννης Βρούτσης.
Ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού πάντρεψε την κόρη του, Νίκη, στο Καβούρι τον εκλεκτό της καρδιάς της, Αναστάσιο Πολίτη.
Η Νίκη Βρούτση ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας στο πλευρό του συζύγου της, ο οποίος είναι νευροχειρουργός και κατάγεται από την Άνδρο.
Μάλιστα, ο υπουργός μοιράστηκε στα social media φωτογραφίες από τη μεγάλη ημέρα, συνοδεύοντάς τες με μια πατρική ευχή: «Νίκη και Τάσο, παιδιά μου, να ζήσετε».
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