Βρούτσης: Από τα υπουργικά έδρανα… στα σκαλιά της εκκλησίας με τη Νίκη και τον Τάσο

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Έναν ιδιαίτερο λόγο για να χαμογελά έχει ο Γιάννης Βρούτσης.

Ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού πάντρεψε την κόρη του, Νίκη, στο Καβούρι τον εκλεκτό της καρδιάς της, Αναστάσιο Πολίτη.

Η Νίκη Βρούτση ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας στο πλευρό του συζύγου της, ο οποίος είναι νευροχειρουργός και κατάγεται από την Άνδρο.

Μάλιστα, ο υπουργός μοιράστηκε στα social media φωτογραφίες από τη μεγάλη ημέρα, συνοδεύοντάς τες με μια πατρική ευχή: «Νίκη και Τάσο, παιδιά μου, να ζήσετε».

Διαβάστε επίσης:

Ο Άδωνις, ο Μόσιαλος και η «αριστερή προπαγάνδα»

Αμφιθυμία για τον Τραμπ στη Νέα Δημοκρατία

Τετ α τετ η Κουφονικολάκου με δημοσιογράφο των «Παραπολιτικών»



