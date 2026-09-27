Σάντσεθ: Άμεση επέμβαση για τη στεγαστική κρίση μετά τις μαζικές διαδηλώσεις στη Μαδρίτη για την 87χρονη – «Είναι θέμα ανθρωπιάς»

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η στεγαστική κρίση στην Ισπανία κλιμακώνεται, με εκατοντάδες διαδηλωτές να κατασκηνώνουν στην καρδιά της Μαδρίτης, διαμαρτυρόμενοι για το ολοένα και υψηλότερο κόστος ενοικίασης και αγοράς κατοικίας.

Υπό την αυξανόμενη κοινωνική πίεση, ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δεσμεύτηκε την Κυριακή για άμεσες κυβερνητικές πρωτοβουλίες με στόχο την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο, εκατοντάδες άνθρωποι έστησαν σκηνές στην Πουέρτα ντελ Σολ, μία από τις πιο πολυσύχναστες πλατείες της ισπανικής πρωτεύουσας, δηλώνοντας αποφασισμένοι να παραμείνουν εκεί έως ότου υπάρξουν ουσιαστικές αλλαγές στην πρόσβαση στη στέγαση.

Αφορμή για την ενίσχυση των κινητοποιήσεων αποτέλεσε η έξωση μιας 87χρονης γυναίκας από το διαμέρισμά της στη Μαδρίτη, όπου είχε περάσει σχεδόν ολόκληρη τη ζωή της. Η Μαρικαρμέν Αμπασκάλ απομακρύνθηκε από το σπίτι της την περασμένη Τετάρτη, με την αστυνομία να παραβιάζει την πόρτα του διαμερίσματος. Η ηλικιωμένη γυναίκα μεταφέρθηκε στη συνέχεια με φορείο, σε ένα περιστατικό που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Η υπόθεσή της ανέδειξε με ιδιαίτερα έντονο τρόπο μια δυσαρέσκεια που έχει συσσωρευτεί εδώ και χρόνια στις μεγάλες ισπανικές πόλεις, καθώς οι τιμές των ενοικίων και των ακινήτων έχουν αυξηθεί σημαντικά, καθιστώντας την πρόσβαση σε κατοικία ολοένα δυσκολότερη για μεγάλο μέρος του πληθυσμού.

Maricarmen, tengo un mensaje para ti.



El Gobierno está trabajando contra reloj para llevar el próximo martes al Consejo de Ministros el Real Decreto Ley sobre Vivienda.



Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento.… pic.twitter.com/EuHCibJCqf September 27, 2026

Μαζικές κινητοποιήσεις στη Μαδρίτη

Το Σάββατο, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν στη μεγάλη διαδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη Μαδρίτη, κρατώντας κλειδιά, σφυρίζοντας και φωνάζοντας συνθήματα για το δικαίωμα στη στέγαση.

Σύμφωνα με τις αρχές, στην κινητοποίηση συμμετείχαν περίπου 25.000 άνθρωποι. Η Ένωση Ενοικιαστών της Μαδρίτης, η οποία είχε την ευθύνη της διοργάνωσης, υποστήριξε από την πλευρά της ότι ο αριθμός των διαδηλωτών ξεπέρασε τις 300.000.

Μετά το τέλος της πορείας, αρκετοί από τους συμμετέχοντες κατευθύνθηκαν στην Πουέρτα ντελ Σολ, όπου δημιούργησαν έναν αυτοσχέδιο καταυλισμό. Όπως δήλωσαν, σκοπεύουν να παραμείνουν στην πλατεία έως ότου υπάρξουν ουσιαστικές λύσεις για τη στεγαστική κρίση, ενώ ορισμένοι έθεσαν ακόμη και ως όρο την αποχώρηση της κυβέρνησης.

«Θα μείνουμε όσο χρειαστεί. Ακόμη και ενώ βρισκόμαστε εδώ και κινητοποιούμαστε, η πίεση συνεχίζει να αυξάνεται. Έχουμε ήδη φτάσει στα όριά μας», δήλωσε ένας 28χρονος διαδηλωτής, ο οποίος συστήθηκε μόνο ως Σέρχιο.

Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης η στέγαση

Το ζήτημα της κατοικίας έχει πλέον αναδειχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα πολιτικά θέματα στην Ισπανία, ενόψει και των γενικών εκλογών που αναμένεται να διεξαχθούν το επόμενο έτος.

Μιλώντας την Κυριακή σε πολιτική συγκέντρωση του Σοσιαλιστικού Κόμματος, ο Πέδρο Σάντσεθ αναφέρθηκε προσωπικά στην περίπτωση της Μαρικαρμέν Αμπασκάλ, δηλώνοντας ότι η κυβέρνηση εργάζεται για την προώθηση νέας νομοθεσίας στον τομέα της στέγασης.

«Μαρικαρμέν, έχω ένα μήνυμα για σένα. Η κυβέρνηση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να παρουσιάσει το νομοσχέδιο για τη στέγαση», ανέφερε ο Ισπανός πρωθυπουργός.

Παράλληλα, κάλεσε τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα να στηρίξουν τη σχεδιαζόμενη νομοθετική πρωτοβουλία, η οποία αναμένεται να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την αυτόματη ανανέωση των συμβάσεων μίσθωσης και πρόσθετους περιορισμούς στις εξώσεις.

Ωστόσο, η κυβέρνηση του Σάντσεθ δεν διαθέτει κοινοβουλευτική πλειοψηφία, γεγονός που δημιουργεί αβεβαιότητα σχετικά με την τύχη του νομοσχεδίου. Αντίστοιχη νομοθετική πρόταση είχε απορριφθεί νωρίτερα μέσα στη χρονιά.

«Δεν αντέχουμε άλλο»

Η περίπτωση της Μαρικαρμέν Αμπασκάλ έχει εξελιχθεί σε σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία. Η 87χρονη αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σπίτι στο οποίο ζούσε επί περίπου επτά δεκαετίες, όταν εταιρεία ακινήτων απέκτησε το διαμέρισμα και αύξησε το μηνιαίο ενοίκιο κατά 275%, φτάνοντάς το στα 2.650 ευρώ, σύμφωνα με την Ένωση Ενοικιαστών.

Λίγες ώρες πριν από τη μεγάλη διαδήλωση του Σαββάτου, η Αμπασκάλ απηύθυνε μέσω διαδικτυακού βίντεο έκκληση προς τους πολίτες να συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις.

«Θέλω αυτό που μου συνέβη να χρησιμεύσει ώστε να μην συμβεί σε άλλους ανθρώπους», δήλωσε από το νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται λόγω εξάντλησης μετά την έξωσή της.

«Θέλω να ενθαρρύνει τους ανθρώπους να αγωνιστούν και να βοηθήσουν στην αλλαγή των νόμων που επέτρεψαν την έξωσή μου», πρόσθεσε στο μήνυμά της, το οποίο δημοσιοποιήθηκε από το συνδικάτο των ενοικιαστών.

Διαβάστε επίσης:

Τραγωδία στην Ινδία: Τουλάχιστον 56 νεκροί από καταρρακτώδεις βροχές στο βόρειο τμήμα της χώρας

Πάπας Λέων ΙΔ΄: Σήμερα η συνάντηση με θύματα σεξουαλικής κακοποίησης – 800.000 πιστοί στη λειτουργία στο Παρίσι

Τεχεράνη: «Κατασχέσαμε» αμερικανικό υποβρύχιο drone στα Στενά του Ορμούζ