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27.09.2026 20:20

Απίστευτο: Μέσα σε λίγες ώρες κατέρρευσαν τμήματα από δύο διαφορετικά μπαλκόνια – Από τύχη δεν χτύπησε κανείς

27.09.2026 20:20
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Δύο περιπτώσεις κατάρρευσης τμημάτων μπαλκονιών σε διαφορετικές περιοχές του Ηρακλείου, σημειώθηκαν το απόγευμα της Κυριακής.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, δεν αποκλείεται να συνδέονται με την έντονη βροχόπτωση που καταγράφηκε νωρίτερα στην πόλη. 

Στην πρώτη περίπτωση η κατάρρευση αφορούσε κτίσμα στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, στο οποίο στεγαζόταν παλιότερα αποθήκη, αλλά πλέον δεν χρησιμοποιείται. Από την κατάρρευση, προκλήθηκαν ζημιές σε σταθμευμένο δίκυκλο. Στο σημείο πάντως επικράτησε αναστάτωση, καθώς όπως τόνισαν κάτοικοι, υπάρχουν πολλά παλιά κτίσματα στην ευρύτερη περιοχή. 

Το δεύτερο περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή του Πόρου, όπου τμήμα μπαλκονιού έπεσε στο δρόμο ευτυχώς και σε αυτή την περίπτωση, χωρίς να τραυματιστεί κανείς.

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