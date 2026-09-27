Τεράστιοι όγκοι βροχής το τελευταίο 48ωρο – Στην Εύβοια τα περισσότερα προβλήματα, πότε σταματούν οι βροχές

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Μεγάλο όγκο βροχής κατέγραψαν οι μετεωρολογικοί σταθμοί του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, σε περιοχές της κεντρικής Ελλάδας.

Το meteo κατέγραψε από το πρωί του Σαββάτου ως σήμερα το απόγευμα σημαντικά ύψη αθροιστικής βροχόπτωσης, κυρίως στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Νοτιοανατολική Πελοπόννησο.

Το μεγαλύτερο ύψος αθροιστικής βροχόπτωσης σημειώθηκε στον μετεωρολογικό σταθμό στον Καβομαλιά και ήταν ίσο με 180 mm, ενώ αξιοσημείωτα είναι και τα ύψη αθροιστικής βροχόπτωσης που καταγράφηκαν σε μετεωρολογικούς σταθμούς της Εύβοιας και της Ανατολικής Στερεάς όπου σημειώθηκαν περισσότερα τα 110-160 mm.

Η Εύβοια μαζί με την Σκιάθο, χτυπήθηκαν εντονότερα χθες τη νύχτα από την κακοκαιρία, ενώ τα φαινόμενα αναμένεται να υποχωρήσουν μέσα στη νύχτα σταδιακά και θα μετακινηθούν νότια και νοτιοανατολικά.

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