Κακοκαιρία: Εντυπωσιακή εικόνα με διπλό υδροστρόβιλο ανάμεσα σε Κουφονήσι και Κέρο (Video)

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Διπλός υδροστρόβιλος εμφανίστηκε ανάμεσα σε Κουφονήσι και Κέρο, σήμερα το μεσημέρι. Βίντεο, που αναδημοσίευσε το forecast weather, παρουσιάζει τον διπλό υδροστρόβιλο να κινείται στη θάλασσα.

Το μεσημέρι επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού της ΕΜΥ σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς χαλαζοπτώσεις προβλέπονται:

Στην Εύβοια, στις Κυκλάδες και πρόσκαιρα στην Κρήτη έως το απόγευμα.

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Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, τα φαινόμενα αναμένεται να είναι ιδιαίτερα έντονα μέχρι το απόγευμα, ενώ το βράδυ θα περιοριστούν στα νοτιοανατολικά της χώρας.

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