Ιταλία: Οι Αρχές απέλασαν Μολδαβό τράπερ που είχε κλείσει αυτοκινητόδρομο για γυρίσματα βίντεο κλιπ (Video)

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Η Ιταλία απέλασε έναν Μολδαβό μουσικό της τραπ, που κατηγορείται πως έκλεισε έναν μεγάλο οδικό άξονα, κοντά στο Μιλάνο, προκειμένου να γυρίσει ένα βίντεο κλιπ, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Εσωτερικών Ματέο Πιαντεντόσι.
Αυτό το περιστατικό εκτυλίχθηκε τον Σεπτέμβριο όταν ο μουσικός Νικολάε Νοβασένκο, το καλλιτεχνικό όνομα του οποίου είναι Bratan, έκλεισε τον δρόμο οδηγώντας μοτοσικλέτα μαζί με μια ομάδα περίπου 30 ατόμων. Το βίντεο προβλήθηκε στη σελίδα του στο Instagram.
«Λαμβάνοντας υπόψη την απειλή που αντιπροσωπεύει για τη δημόσια ασφάλεια, η άδεια παραμονής του ανακλήθηκε και οδηγήθηκε στην πρώτη πτήση για να επιστρέψει στη χώρα προέλευσής του», δήλωσε ο υπουργός σε ανάρτησή του στο Χ.
Σύμφωνα με ιταλικά ΜΜΕ, ο καλλιτέχνης, ηλικίας 32 ετών, ζει στην Ιταλία από την ηλικία των 17 ετών. Είναι πατέρας ενός παιδιού 1 έτους.
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