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27.09.2026 12:53

Νταμιάνο Νταβίντ και Ντοβ Κάμερον είπαν το «I do» – Ο γάμος στο Μονταλτσίνο

27.09.2026 12:53
cameron davide

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Ο τραγουδιστής των Måneskin, Νταμιάνο Νταβίντ, και η ηθοποιός Ντοβ Κάμερον επισφράγισαν τη σχέση τους, η οποία μετρά ήδη τρία χρόνια, ενώνοντας τις ζωές τους στο Palazzo dei Priori, το ιστορικό Δημαρχείο του Μονταλτσίνο, στην καρδιά της Τοσκάνης.

Η εμφάνιση της νύφης κέρδισε τις εντυπώσεις, καθώς η Ντοβ Κάμερον επέλεξε ένα κομψό λευκό κοστούμι του οίκου Giorgio Armani, συνδυασμένο με λευκή γραβάτα και μια εντυπωσιακή κάπα, κρατώντας παράλληλα μια ανθοδέσμη από λευκά κρίνα.

Στο πλευρό της, ο Νταμιάνο Νταβίντ εμφανίστηκε με ένα λευκό σταυρωτό κοστούμι του οίκου Cavalli, το οποίο συνόδευσε με ανοιχτό πουκάμισο, χωρίς γραβάτα, προσθέτοντας μια νότα προσωπικού στιλ με ένα μεταξωτό πράσινο φουλάρι.

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Με την ολοκλήρωση της γαμήλιας τελετής, το ζευγάρι αντάλλαξε ένα τρυφερό φιλί μπροστά στους φακούς των φωτογράφων και το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί για να τους αποθεώσει. Λίγο αργότερα, εγκατέλειψαν την πλατεία επιβαίνοντας σε ένα εντυπωσιακό vintage λευκό κάμπριο, μια Lancia Flavia, ολοκληρώνοντας με τον πιο ρομαντικό τρόπο τη μεγάλη τους μέρα.

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