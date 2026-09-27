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27.09.2026 12:43

Μάρκος Σεφερλής: «Μόνο ο Λιάγκας έκανε θέμα το Nemo για να γίνει ντόρος» (Video)

27.09.2026 12:43
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Για τα αρνητικά σχόλια που έχει δεχτεί μίλησε ο Μάρκος Σεφερλής στη συνέντευξή που παραχώρησε στο διαδικτυακό κάναλι «Alyx».

Ο γνωστός κωμικός στάθηκε κυρίως στον Γιώργο Λιάγκα και στα όσα είχε πει ο παρουσιαστής για το θεατρικό του νούμερο με το Nemo.

«Δεν έχουμε τα ΜΜΕ (να σχολιάζουν αρνητικά), έχουμε έναν Γιώργο Λιάγκα, που δεν έχει δει το νούμερο, να σχολιάζει και να παίρνει και τον πατέρα του Nemo, έναν άνθρωπο στην άλλη άκρη της γης, απίστευτο!», ανέφερε αρχικά.

«Μετά, σε μια παράσταση έκανα και τον Ράμπο… της εφορίας, όπου ήμουν ντυμένος Ράμπο. Λέω, πώς δεν πήρε τον πατέρα του Σταλόνε, επειδή έκανα τον Ράμπο; Δηλαδή, γελοία πράγματα, γελοία! Άρα, μόνο ο Λιάγκας το έκανε θέμα, απλά για να γίνει ντόρος, όπως κάνει συνέχεια. Δεν θα μου μάθει εμένα κανένας πώς θα κάνω κωμωδία. Δεν πήγα σε κανέναν παρουσιαστή να του πω “κάνε έτσι την εκπομπή για να κάνεις νούμερα, αφού βλέπεις ότι δεν κάνεις νούμερα”», πρόσθεσε στη συνέχεια ο Μάρκος Σεφερλής.

«Δεν μπαίνω στα χωράφια άλλων, ας μην μπαίνουν επιτέλους και στα δικά μου, πραγματικά. Έχει καταντήσει κουραστικό, ας κάνει ο καθένας τη δουλειά του, ας κοιτάει τον εαυτό του και ας αφήσει εμένα να κάνω αυτό που κάνω, όπως το κάνω. Η ιστορία θα δείξει στο μέλλον ποιος ήταν ο Σεφερλής, τι άφησε πίσω του κλπ…», κατέληξε.

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