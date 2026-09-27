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27.09.2026 13:15

Σοβαρή καταγγελία για «Βιολάντα»: Απέλυσαν εργαζόμενους που είχαν καταθέσει για οσμή αερίου πριν από την έκρηξη

27.09.2026 13:15
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Σε μια πάρα πολύ σοβαρή καταγγελία προχώρησαν συγγενείς θύματος της τραγωδίας στο εργοστάσιο της «Βιολάντα», τον Ιανουάριο του 2026, όπου βρήκαν τραγικό θάνατο πέντε εργαζόμενες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «RealNews», η εταιρεία απέλυσε εργαζόμενους που είχαν διαμαρτυρηθεί για έντονη οσμή υγραερίου πριν από τη φονική έκρηξη.

Οι οικογένειες έχουν προσφύγει στη Δικαιοσύνη κατά της απόφασης του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Τρικάλων να αντικαταστήσει την προσωρινή κράτηση του ιδιοκτήτη της επιχείρησης, Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη, με περιοριστικούς όρους.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η οικογένεια της Βασιλικής Σκαμπαρδώνη κατέθεσε υπόμνημα στον εισαγγελέα Εφετών Λάρισας, ζητώντας την ακύρωση της αποφυλάκισης.

Σε αυτό, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά σε υπαλλήλους που είχαν εκφράσει γραπτώς ή προφορικώς παράπονα για έντονη οσμή υγραερίου λίγες ημέρες πριν από την έκρηξη και οι οποίοι, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν απομακρυνθεί από τις θέσεις τους.

«Γνωρίζουμε ότι έχουν υπάρξει απολύσεις που σχετίζονται με καταθέσεις στην υπόθεση εργαζόμενων», δήλωσε στη «Real News» ο Άγγελος Λιάκος, γιος μιας από τις εργαζόμενες που έχασαν τη ζωή τους.

Ο ίδιος έκανε λόγο για ένα καθεστώς που δεν ευνοεί την προσφυγή εργαζομένων στον ανακριτή για την κατάθεση επιπλέον στοιχείων σχετικά με την υπόθεση.

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