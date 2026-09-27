Βόρεια Ιρλανδία: Εκτάκτως στο Μπέλφαστ ο Βρετανός υπουργός υπό τον φόβο επεισοδίων

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Στο Μπέλφαστ μεταβαίνει εκτάκτως ο Βρετανός υπουργός αρμόδιος για τη Βόρεια Ιρλανδία, καθώς αναζωπυρώνεται μια διαμάχη που είχε προκαλέσει βίαιες συγκρούσεις τη δεκαετία του ’90.

Εκατοντάδες διαδηλωτές έχουν αποκλείσει τη λεωφόρο Γκάρβαχι στο Πόρτανταουν, εμποδίζοντας την πορεία του Τάγματος της Οράγγης. Οι συμμετέχοντες συγκεντρώθηκαν στην εκκλησία του Ντραμκρί, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν περάσει από τον αποκλεισμένο δρόμο και συζητούν με την αστυνομία.

Το Τάγμα της Οράγγης είναι προτεσταντική οργάνωση, συνδεδεμένη με όσους θέλουν η Βόρεια Ιρλανδία να παραμείνει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Θέλει να ακολουθήσει την παραδοσιακή διαδρομή επιστροφής από την εκκλησία. Η διαδρομή όμως περνά μέσα από μια κυρίως καθολική συνοικία, οι κάτοικοι της οποίας θεωρούν την πορεία πρόκληση.

Οι συγκρούσεις γύρω από τη Γκάρβαχι είχαν οξύνει την ένταση σε ολόκληρη τη Βόρεια Ιρλανδία. Από το 1998 το Τάγμα δεν είχε περάσει ξανά από εκεί. Φέτος δόθηκε άδεια για μια περιορισμένη πορεία 35 ατόμων, χωρίς μουσική ή συνοδούς, και η απόφαση επικυρώθηκε ύστερα από ολονύκτια δικαστική διαδικασία. Ο δρόμος όμως παραμένει αποκλεισμένος.

Ο πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ καλεί και τις δύο πλευρές να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους.

Η πρόεδρος του Σιν Φέιν, Μέρι Λου ΜακΝτόναλντ, χαρακτήρισε την άδεια «εντελώς απερίσκεπτη», υποστηρίζοντας ότι αγνοεί τα δικαιώματα των κατοίκων και την πρόοδο που έχει γίνει για την ειρήνη.

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