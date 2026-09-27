Συναγερμός στη Βρετανία: Συλλήψεις για εκρηκτικά και εκκενώσεις κατοικιών κοντά σε αμερικανική βάση

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Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκε το Γκλόστερσαρ της Βρετανίας, μετά τις συλλήψεις υπόπτων για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εκρητικών υλών που προκάλεσε εκκένωση σειράς κατοικιών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η επιχείρηση έγινε στην περιοχή Γουέλφορντ, πολύ κοντά στη στρατιωτική αεροπορική βάση RAF Fairford και έχει χρησιμοποιηθεί για επιχειρήσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν στη διάρκεια της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Στο σημείο βρίσκεται ειδική ομάδα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών του βρετανικού στρατού, η οποία πραγματοποιεί ελέγχους σε σειρά οχημάτων, σύμφωνα με το skynews.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία του Γκλόστερσαρ, οι κάτοικοι της περιοχής απομακρύνονται από τις εστίες τους και μεταφέρονται σε γειτονικό αθλητικό κέντρο.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητα των ανδρών που τελούν υπό κράτηση.

Η αστυνομία έχει χαρακτηρίσει το περιστατικό «μείζον συμβάν», αλλά διαβεβαιώνει τους κατοίκους ότι η κατάσταση είναι υπό έλεγχο.

Σύμφωνα με το Reuters, τα μέτρα ασφαλείας γύρω από τη βάση έχουν ενισχυθεί σημαντικά τις τελευταίες ημέρες, με οδοφράγματα, ένοπλους αστυνομικούς και παρουσία οχημάτων έκτακτης ανάγκης.

Η αμερικανική Πολεμική Αεροπορία δήλωσε ότι παρακολουθεί τις εξελίξεις.

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