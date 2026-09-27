Θάνατος Μαζωνάκη: Τα αγωνιώδη τηλεφωνήματα για τον απινιδωτή – Τι λέει ο επιχειρηματίας ιατρικού εξοπλισμού που μίλησε με τη Γάκα

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Για το αγωνιώδες τηλεφώνημα που δέχτηκε από την Ιωάννα Γάκα τη στιγμή που ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε χάσει τις αισθήσεις του στην «κλινική» της οδού Καρνεάδου μίλησε στον ΣΚΑΪ ο επιχειρηματίας του ιατρικού εξοπλισμού.

Ο Γιώργος Αδαμόπουλος εξήγησε στην εκπομπή «Ρεπορτάζ στις 10» πως το μηχανημα που αγοράστηκε από το ιατρείο του Κολωνακίου, τον Ιούλιο του 2022, είναι ένας αυτόματος εξωτερικός απινιδωτή, ο οποίος είναι φτιαγμένος να λειτουργεί ακόμη και από μη εκπαιδευμένα άτομα.

Για το τηλεφώνημα που δέχτηκε την επίμαχη μερα, ο κ. Αδαμόπουλος είπε πως δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από τη νοσηλεύτρια. «Καλησπέρα, έχουμε κάποιο θέμα με τον απινιδωτή και χρειαζόμαστε βοήθεια», του είπε, αναφέροντάς του πως η συσκευή δεν δουλεύει. «Ρώτησα: “Έχετε πατήσει το ON;”. “Ναι, το έχουμε πατήσει, δεν δουλεύει”. “Κάτω δεξιά υπάρχουν δύο λυχνίες, δύο σήματα για την ετοιμότητα ή όχι της συσκευής. Βλέπετε κάποια πράσινη ή κάποια κόκκινη;”. “Δεν βλέπω τίποτα”. Τότε σκέφτηκα και ρώτησα: “Η μπαταρία είναι στη συσκευή;”».

Ερωτηθείς εάν του είπαν στο τηλέφωνο πως έχουν ασθενή που χρειάζεται τον απινιδωτή, ο κ. Αδαμόπουλος απάντησε: «Όχι. Ένιωσα κάποια ένταση και κατάλαβα πως ήθελαν να τον χρησιμοποιήσουν. Μου είπαν πως τη μπαταρία μόλις τώρα την έβαλαν. Ρώτησα: “Τι εννοείτε;” και είπαν ότι “ήταν στο κουτί της από τότε που τον πήραμε”. Εκείνη τη στιγμή δεν θυμόμουν καν τι είχαν αγοράσει. Μετά από αυτό ενημέρωσα πως δεν είμαι σίγουρος κατά πόσο θα λειτουργήσει. Και εκεί σταματάει ουσιαστικά η επικοινωνία. Δεν έκλεισε η γραμμή, αλλά άκουγα από μέσα — η κλήση ήταν σε ανοιχτή ακρόαση. Έλεγα: “Παρακαλώ; Παρακαλώ;”. Και κάποια στιγμή ακούω μια ανδρική φωνή να λέει: “Εντάξει κ. Αδαμόπουλε, ευχαριστούμε”».

Ο επιχειρηματίας εξηγεί πως αρχικά μίλησε με τη γραμματέα και έπειτα με τη γιατρό, η οποία εκτιμά πως ήταν στον ίδιο χώρο. «Όταν έκανα την ερώτηση εάν είναι ανοιχτός ο απινιδωτής, τότε μου απάντησε η γιατρός πως το έχει πατήσει και δεν δουλεύει».

Η κλήση αυτή έγινε στις 16:26 και η επικοινωνία κράτησε συνολικά 1 λεπτό.

«Δεν μπορούσα να γνωρίζω ποιοι ήταν στον χώρο. Κατάλαβα πως υπήρχε μια ένταση, δεν μπορώ να πω ότι υπήρχε πανικός. Υπήρχε ένας αναβρασμός», σημείωσε ο επιχειρηματίας.

Ερωτηθείς γιατί δεν λειτούργησε ο απινιδωτής, ο κ. Αδαμόπουλος εκτίμησε πως αυτό συνέβη «πιθανότατα λόγω της μπαταρίας. Η έρευνα είναι σε εξέλιξη, δεν μπορούμε να ξέρουμε με βεβαιότητα».

Όπως εξήγησε ο κ. Αδαμόπουλος, η μπαταρία έχει διάρκεια ζωής 3 έτη και οι γιατροί δεν είχαν ζητήσει ποτέ την αντικατάστασή της.

«Μια αλλαγή μπαταρίας μπορεί να είχε σώσει τη ζωή του Γιώργου Μαζωνάκη»

Μιλώντας στην εκπομπή ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζωνάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης, έκανε λόγω για εγκληματικές πράξεις από την πλευρά των γιατρών. «Είναι εγκληματικό να έχεις έναν απινιδωτή ο οποίος δεν λειτουργεί. Σκεφτείτε ότι μια αλλαγή μπαταρίας μπορεί να είχε σώσει τη ζωή του Γιώργου Μαζωνάκη. Και μάλιστα να γίνεται σε ένα ιατρείο», είπε στην εκπομπή.

Επίσης τόνισε πως «στις 16:26 που επικοινώνησαν για τον απινιδωτή ήταν το τέλος. Ο Γιώργος για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα βρίσκονταν υπό ανακοπή. Εκείνη την ώρα έφτασε το ΕΚΑΒ».

Ο δικηγόρος επισήμανε πως «θα ζητήσω τη δίωξη των εργαζομένων που θα προσπαθήσουν να συγκαλύψουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης. Για ποια αδικήματα θα τους μηνύσω, θα εξαρτηθεί από τη στάση τους. Συνεχίζουν να ψεύδονται και να υποστηρίζουν ένα υπερασπιστικό αφήγημα προκειμένου να βγει ο γιατρός από το κάδρο των ευθυνών. Δεν θα επιτρέψω παιχνίδια σε αυτήν την υπόθεση. Εγώ δεν είμαι από τους δικηγόρους που συμβιβάζομαι. Θα φτάσει στο κόκκαλο η έρευνα και οι ευθύνες θα αποδοθούν».

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