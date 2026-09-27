Νέο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Μέχρι το απόγευμα οι ισχυρές βροχές στην Εύβοια και οι θυελλώδεις ανέμοι στο Αιγαίο

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Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού με α. α. 13/2026 που εκδόθηκε την Παρασκευή 25-09-2026 στις 1200 επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Επισημαίνεται πως υπάρχουν διαφοροποιήσεις από το αρχικό δελτίο.

Πιο συγκεκριμένα για σήμερα Κυριακή (27-09-2026) προβλέπονται:

1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς χαλαζοπτώσεις:

Στην Εύβοια, τις Κυκλάδες και πρόσκαιρα την Κρήτη έως το απόγευμα.

2. Θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι έντασης 7 με 8 μποφόρ θα πνέουν τοπικά στο Αιγαίο.

Πού αλλού χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή την Κυριακή

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, ισχυρές βροχές και καταιγίδες, πιθανώς συνοδευόμενες από χαλαζοπτώσεις, αναμένονται:

Στην ανατολική Θεσσαλία και κυρίως στη Μαγνησία , μέχρι τις πρωινές ώρες.

, μέχρι τις πρωινές ώρες. Στις Σποράδες, επίσης μέχρι τις πρωινές ώρες.

Η Εύβοια είναι επομένως η περιοχή που χρειάζεται τη μεγαλύτερη προσοχή κατά τη διάρκεια της Κυριακής, καθώς εκεί αναμένεται να παραμείνει περισσότερο ενεργός ο πυρήνας της κακοκαιρίας.

Στην υπόλοιπη χώρα τα φαινόμενα θα είναι περισσότερο τοπικά και κατά κανόνα μικρότερης έντασης.

Βροχές και κατά τόπους καταιγίδες προβλέπονται επίσης στην ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Αττική: Βροχές αλλά όχι στο «πορτοκαλί»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπάρχει για την εξέλιξη του καιρού στην Αττική, όπου η Κυριακή θα είναι σαφώς φθινοπωρινή.

Αναμένονται νεφώσεις και τοπικές βροχές, με τα φαινόμενα να παρουσιάζουν μεγαλύτερη πιθανότητα εκδήλωσης μέσα στην ημέρα.

Ωστόσο, με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, η Αττική δεν περιλαμβάνεται στις περιοχές όπου η ΕΜΥ προβλέπει τα ισχυρότερα φαινόμενα.

Αυτό σημαίνει ότι δεν αναμένεται, με τα σημερινά δεδομένα, να βρεθεί στο επίκεντρο της κακοκαιρίας όπως η Εύβοια, η Μαγνησία και οι Σποράδες.

Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι – βορειοανατολικοί, ενώ στα ανατολικά του νομού θα είναι περισσότερο ενισχυμένοι.

Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα παραμείνει σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα, με την ΕΜΥ να προβλέπει περίπου 16 βαθμούς ελάχιστη και 21 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία.

Πότε βελτιώνεται ο καιρός

Η αλλαγή της εικόνας αναμένεται να αρχίσει σταδιακά από τη Δευτέρα.

Τα έντονα φαινόμενα θα περιοριστούν και ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα επιστρέψει αμέσως το καλοκαιρινό σκηνικό.

Στην Αθήνα, μάλιστα, μετά τους περίπου 21 βαθμούς της Κυριακής, η θερμοκρασία αναμένεται να ανέβει ελαφρά τη Δευτέρα, με μέγιστη περίπου στους 23 βαθμούς.

Μέχρι τότε, πάντως, η προσοχή στρέφεται κυρίως στην Εύβοια, όπου η κακοκαιρία θα επιμείνει περισσότερο, αλλά και στους θυελλώδεις ανέμους του Αιγαίου.

Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ παραμένει σε ισχύ και αναμένεται νέα επικαιροποίησή του με βάση τα νεότερα προγνωστικά δεδομένα.

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