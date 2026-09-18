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18.09.2026 16:46

Χαλκιδική: 17χρονος κατέρρευσε έξω από σχολείο στο Πευκοχώρι – Υπέστη ανακοπή καρδιάς, νοσηλεύεται διασωληνωμένος και σε κρίσιμη κατάσταση

18.09.2026 16:46
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Ένας 17χρονος μαθητής κατέρρευσε έξω από σχολείο στη Χαλκιδική. Νοσηλεύεται διασωληνωμένος και σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο» Θεσσαλονίκης.

Το περιστατικό έγινε σήμερα το πρωί έξω από το Λύκειο στο Πευκοχώρι. Οι πρώτες πληροφορίες του thestival.gr αναφέρουν πως κατά την αποχώρησή του από το σχολείο, ο ανήλικος αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και κατέρρευσε έξω από αυτό.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο ανήλικος υπέστη ανακοπή καρδιάς, ενώ από την πτώση του στο έδαφος τραυματίστηκε και στο κεφάλι. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ο 17χρονος εμφάνισε και επιληπτικά επεισόδια.

Ο μαθητής διακομίσθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κασσανδρείας και λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης της υγείας του μεταφέρθηκε στο «Ιπποκράτειο», όπου και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένος στην στεφανιαία μονάδα του νοσοκομείου.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18.09.2026 17:29
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