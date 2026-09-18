Παύλος Φύσσας: «Ποτέ ξανά» – 13 χρόνια από τη δολοφονία του – Αντιφασιστική πορεία με ηχηρό μήνυμα

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Δεκατρία χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα από το στέλεχος της Χρυσής Αυγής Γιώργο Ρουπακιά, μια υπόθεση που οδήγησε στη στοιχειοθέτηση της εγκληματικής δράσης της οργάνωσης και στην καταδίκη της από τη Δικαιοσύνη.
Οι εκδηλώσεις μνήμης κορυφώνονται σήμερα Παρασκευή (18/9) στον Πειραιά. Στις 17:30 έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φύσσα, στο σημείο της δολοφονίας του στο Κερατσίνι, και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί πορεία προς την πλατεία Δαβάκη στην Κοκκινιά.
Από νωρίς το απόγευμα, πολίτες καταφθάνουν στο μνημείο που είναι αφιερωμένο στη μνήμη του προκειμένου να καταθέσουν λίγα λουλούδια.
Χθες το βράδυ, στα Λιπάσματα Δραπετσώνας, πραγματοποιήθηκε μεγάλη αντιφασιστική συναυλία με τη συμμετοχή καλλιτεχνών και χιλιάδων πολιτών, οι οποίοι έστειλαν μήνυμα κατά του φασισμού και υπέρ της δημοκρατίας.
Λόγω των εκδηλώσεων μνήμης, βρίσκονται σε ισχύ έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε δρόμους του Κερατσινίου και της Νίκαιας, με διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας όπου απαιτηθεί από την Ελληνική Αστυνομία.
Παράλληλα, στις 15:30 θα κλείσουν οι σταθμοί του Μετρό «Κορυδαλλός» και «Μανιάτικα» με εντολή της ΕΛΑΣ.
Όπως ανακοίνωσε η ΣΤΑΣΥ, οι συρμοί θα διέρχονται από τους συγκεκριμένους σταθμούς χωρίς να πραγματοποιούν στάση, μέχρι νεωτέρας.
Η εταιρεία δεν έδωσε περαιτέρω πληροφορίες για τον λόγο του κλεισίματος των σταθμών.
Συγκινητικά ήταν τα λόγια της Μάγδας Φύσσα το βράδυ της Πέμπτης (17/9) στα Λιπάσματα στην Δραπετσώνα, στη συναυλία μνήμης για 13 χρόνια από τη δολοφονία του γιου της, Παύλου Φύσσα.
Η Μάγδα Φύσσα ανέβηκε στη σκηνή και με εμφανώς συγκινημένη έστειλε ισχυρό αντιφασιστικό μήνυμα, ενώ ευχαρίστησε τον κόσμο που για ακόμα μια χρονιά έδωσε δυναμικό.
«Σας ευχαριστώ όλες και όλους που είστε και φέτος εδώ, που μετράμε μαζί τα χρόνια. Να είστε καλά, να παλεύετε. Να κρατάτε τη γροθιά σας ψηλά. Τίποτα δεν χαρίζεται. Όλα τα κερδίζουμε. Καλό ξημέρωμα και φως στα σκοτάδια τους», είπε χαρακτηριστικά.
Αναλυτικά το μήνυμα της Μάγδας Φύσσα:
«Εδώ και εσείς, εδώ και εγώ, αυτό το ξημέρωμα. Τα καταφέραμε. Φτάσαμε πάλι εδώ. Ασήκωτο αυτές τις ημέρες το εδώ, το τώρα, το παρόν που ορμάει προς το μέλλον. Βαραίνουν τα πόδια. Το σώμα μουδιάζει. Δαγκώνεις την καρδιά και λες ‘’ προχώρα, έχει κι άλλη ανηφόρα’’.
13 χρόνια. 13 πρωτοχρονιές. 13 φορές που ξεκίνησε η Μεγάλη Εβδομάδα για να φτάσει στην Ανάσταση. 13 καλοκαίρια. 13 πρωτοβρόχια. Βρέχει και έχει αντάρα 13 χρόνια. Τίποτα δεν καθαρίζει πια τα σύννεφα στον ουρανό και εγώ παλεύω κάθε ημέρα, 13 χρόνια, να σε βρω ανάμεσά τους.
Σκέφτομαι τα παιδιά που κοιτούν τα σύννεφα και αναρωτιούνται με τι μοιάζουν. Έτσι και εγώ. Άλλες φορές μοιάζεις με λουλούδι, άλλες φορές με πουλί. Είσαι κύμα και μαζί βράχος. Αστραπή και βροντή.
Παύλο, αυτή είναι η πιο δύσκολη ώρα. Η στιγμή του μεγάλου σπαραγμού. Όλες οι μνήμες χορεύουν στο πιο πένθιμο μοιρολόι. Όλος ο πόνος σπαρταρά στο μυαλό και στην καρδιά.
Η ζωή κυλά, παιδί μου. Βρίσκει τον τρόπο και κυλά. Και με θυμώνει αν και ξέρω πως αυτό πρέπει να γίνει. Ανοίγω κάθε μέρα τα παντζούρια, βάζω το φαγητό στη φωτιά, ξεχειλίζει ο καφές στο μπρίκι, ποτίζω τα λουλούδια, γελάω σα να ξεχνιέμαι κλαίω σαν από πάντα.
Ρωτάνε πώς πέρασαν 13 χρόνια. Εγώ θα τους πω… Μάλλον όχι. Τι να πω; Ποιος θα καταλάβει; Κανείς δεν χρειάζεται να καταλάβει γιατί θα σημαίνει ότι το ζει και ο ίδιος. Ρωτάνε και ξαναρωτάνε. Λες και περιγράφεται η απουσία.
Το να ξεσκονίζεις παλιές φωτογραφίες γιατί δεν έχεις καινούργιες. Να κοιτάς και να φαντάζεσαι πώς θα ήταν το παιδί σου με ρυτίδες και γκρίζα μαλλιά.
Αυτές οι ημέρες που δεν ανήκω πουθενά, ούτε καν στον ίδιο μου τον εαυτό, αυτές τις ημέρες εξακολουθείς να δίνεις νόημα. Εξαιτίας σου γέμισα ζωή και τώρα που έφυγες, ζω γιατί υπήρξες παιδί μου.
Παύλο μου, αγόρι μου. Μάτια που έβλεπαν το απέραντο. Σ’ ευχαριστώ για τη ζωή που μοιραστήκαμε.
Αυτό το βράδυ που με σκίζει κάθε Σεπτέμβρη στα δύο. Στο ορκίζομαι παιδί μου, αν ήξερα ότι θα σε γεννήσω και θα σε πάρουν έτσι από κοντά μας, πάλι το ίδιο θα έκανα. Μου έδωσες τόση ευτυχία στα χρόνια που υπήρξαμε μαζί, που αντέχω τον πόνο για δέκα ζωές.
Θα τα πέρναγα όλα από την αρχή, αρκεί να σε έβλεπα ξανά για λίγο, τόσο λίγο.
Σας ευχαριστώ όλες και όλους που είστε και φέτος εδώ, που μετράμε μαζί τα χρόνια. Να είστε καλά, να παλεύετε. Να κρατάτε τη γροθιά σας ψηλά. Τίποτα δεν χαρίζεται. Όλα τα κερδίζουμε. Καλό ξημέρωμα και φως στα σκοτάδια τους. Σας ευχαριστώ».
Συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις διοργανώνονται σε πολλές πόλεις σε όλη τη χώρα, καθώς ειδικά φέτος λίγες μέρες πριν την επέτειο της δολοφονία του Παύλου Φύσσα, βγήκε από τις φυλακές Δομοκού ο νεοναζί και πρωτοπαλίκαρο της Χρυσής Αυγής, Ηλίας Κασιδιάρης.
Στη Θεσσαλονίκη διαδήλωση έχει προγραμματιστεί για τις 18.00, με σημείο συγκέντρωησης την Καμάρα.
Στην Πάτρα το ραντεβού της μεγάλης αντιφασιστικής πορείας είναι στις 18.30 στη πλατεία Βασ. Γεωργίου ενώ στον Βόλο στις 19.00 στη πλατεία Ελευθερίας.
Συγκεντρώσεις θα γίνουν ακόμη σε:
Σε προσωρινή αναστολή της λειτουργίας τεσσάρων σταθμών θα προχωρήσει το Μετρό Θεσσαλονίκης, λόγω της κινητοποίησης που έχει ανακοινωθεί για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα.
Η διαχειρίστρια εταιρεία του Μετρό Thema αναφέρει σε ανακοίνωση ότι «κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών, την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, από τις 16:00, αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία των σταθμών “Βενιζέλου”, “Αγίας Σοφίας”, “Σιντριβάνι” και “Πανεπιστήμιο” και προσθέτει ότι «οι συγκεκριμένοι σταθμοί θα παραμείνουν κλειστοί και οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς να σταματούν σε αυτούς».
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