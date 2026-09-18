search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18.09.2026 17:30
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Ιωσήφ Βικτωράτος ΙΩΣΗΦ ΒΙΚΤΩΡΑΤΟΣ

18.09.2026 16:24

Ο Παύλος, ο Κασιδιάρης και η Ευρώπη που ξαναμαθαίνει να φοβάται

18.09.2026 16:24
fyssas-786234

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Δεκατρία χρόνια μετά τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, λίγες ημέρες μετά την οργανωμένη επίθεση μελών της Χρυσής Αυγής εναντίον συνδικαλιστών στο Πέραμα, η Ιστορία έχει έναν περίεργο τρόπο να χτυπά ξανά την πόρτα.

Η επέτειος έρχεται λίγες ημέρες μετά την αποφυλάκιση του Ηλία Κασιδιάρη. Ο άνθρωπος που υπήρξε ένα από τα κεντρικά στελέχη της Χρυσής Αυγής βγήκε από τις φυλακές Δομοκού στις 15 Σεπτεμβρίου, υποστηρικτές τον περίμεναν απ’ έξω και ο ίδιος ανακοίνωσε ότι επιστρέφει στην «πρώτη γραμμή» και προανήγγειλε νέο πολιτικό φορέα.

Και την ίδια στιγμή, στη Γερμανία, η AfD κατέγραψε την πρώτη της εκλογική νίκη σε επίπεδο κρατιδίου, στη Σαξονία-Άνχαλτ, αφού τους έστρωσε το χαλί ο Φρίντριχ Μερτς.

Η Ακροδεξιά δεν βρίσκεται πλέον απλώς στις παρυφές της πολιτικής, αλλά διεκδικεί ξανά χώρο μέσα στην κανονικότητά της και αυτό κάνει τη μνήμη του Παύλου ακόμη πιο επίκαιρη, γιατί η Χρυσή Αυγή δεν ξεκίνησε με ένα μαχαίρι.

Προηγήθηκε η κανονικοποίηση του μίσους, η στοχοποίηση μεταναστών, η βία στους δρόμους, η ρητορική περί «εχθρών» και η ιδέα ότι κάποιοι άνθρωποι είναι λιγότερο Έλληνες, λιγότερο άνθρωποι, λιγότερο άξιοι να έχουν θέση στην κοινωνία. Μετά ήρθε το μαχαίρι.

Και χρειάστηκε η δολοφονία του Παύλου, μαζί με την αποκάλυψη της οργανωμένης δράσης της εγκληματικής οργάνωσης, για να γίνει αδύνατο να συνεχιστεί η βολική αφήγηση περί «μεμονωμένων περιστατικών».

Σήμερα το πολιτικό περιβάλλον είναι διαφορετικό. Η Ακροδεξιά δεν χρειάζεται απαραίτητα να εμφανίζεται με τον ίδιο τρόπο. Μπορεί να διεκδικεί ψήφους, κοινοβουλευτικές έδρες, θεσμική επιρροή και κυβερνητικό ρόλο.

Ο φασισμός δεν χρειάζεται να αλλάξει ιδέες για να αλλάξει εμφάνιση κι εδώ βρίσκεται η μεγάλη παγίδα.

Να συνηθίσουμε τη ρητορική του αποκλεισμού επειδή διατυπώνεται πιο καθαρά, να βαφτίσουμε τον ρατσισμό «ανησυχία για την ασφάλεια», την ξενοφοβία «ρεαλισμό», την επίθεση στα δικαιώματα «υπεράσπιση της τάξης» και να θεωρήσουμε ότι, όσο δεν υπάρχει μαχαίρι, δεν υπάρχει πρόβλημα.

Μόνο που ο φασισμός αρχίζει όταν το μίσος παύει να σοκάρει.

Όταν ο άνθρωπος απέναντί σου γίνεται αριθμός, απειλή, «λαθραίος», «ξένος», «προδότης», όταν η κοινωνική οργή διοχετεύεται από τους αδύναμους στους ακόμη πιο αδύναμους, ο εργαζόμενος πείθεται ότι εχθρός του είναι ο μετανάστης και όχι η εκμετάλλευση, όταν η φτώχεια μετατρέπεται σε θυμό απέναντι στον γείτονα και όχι σε απαίτηση για κοινωνική δικαιοσύνη.

Εκεί βρίσκει χώρο η Ακροδεξιά και εδώ βρίσκεται και η αποτυχία όταν περιορίζεσαι στο να καταγγέλλει; την Ακροδεξιά αφού αυτή έχει ήδη μεγαλώσει.

Δεν αρκεί να λες «ποτέ ξανά», πρέπει να απαντάς στο γιατί.

Γιατί ένας άνθρωπος που φοβάται για τη δουλειά του, το σπίτι του, το μέλλον του, την ασφάλειά του, να στραφεί απέναντι σε έναν ακόμη πιο αδύναμο άνθρωπο, γιατί η οργή να γίνεται ρατσισμός αντί για κοινωνική διεκδίκηση και η ανασφάλεια εθνικισμός αντί για αλληλεγγύη;

Αν δεν απαντηθούν αυτά, η Ακροδεξιά θα συνεχίσει να βρίσκει χώρο και η επέτειος του Παύλου θα κινδυνεύει να μετατραπεί σε ένα ακόμη ετήσιο τελετουργικό.

Όμως ο Παύλος Φύσσας είναι η υπενθύμιση του τι συμβαίνει όταν μια κοινωνία αφήνει το μίσος να αποκτήσει χώρο.

Σήμερα, δεκατρία χρόνια μετά, ο Κασιδιάρης δηλώνει ότι επιστρέφει στην πολιτική και η AfD πανηγυρίζει μια ιστορική εκλογική νίκη στη Γερμανία.

Αυτό δεν σημαίνει ότι επιστρέφουμε στο 2013.

Σημαίνει κάτι πιο απλό και πιο ανησυχητικό, ότι τίποτα δεν τελειώνει οριστικά, ούτε η Δημοκρατία, ούτε η Ακροδεξιά, ούτε η κοινωνική σύγκρουση.

Γι’ αυτό η μνήμη του Παύλου δεν μπορεί να είναι μόνο μνήμη θανάτου, αλλά να είναι και αντίστασης. Δεν είναι ένα στεφάνι, αλλά θέση και σύγκρουση. Είναι η άρνηση να αφήσουμε το ναζιστικό τέρας να γίνει ξανά κανονικότητα.

Διαβάστε επίσης

Κεφαλονιά: Την Πέμπτη στην ανακρίτρια οι τρεις κατηγορούμενοι για τον θάνατο της Μυρτώς

Συγκινεί η Μάγδα Φύσσα: «Να παλεύετε, να κρατάτε τη γροθιά σας ψηλά, τίποτα δεν χαρίζεται» – Στις 17:30 η αντιφασιστική πορεία στο Κερατσίνι (video)

Θάνατος Μαζωνάκη: Κρατούμενες κρέμασαν πανό «για πάντα Μαζώ» – Η πρώτη νύχτα στον Κορυδαλλό – «Ξεσκονίζουν» τα οικονομικά της «κλινικής»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mazonakis giatroi 887- new
ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: «Σκότωσες το καλύτερο παιδί φώναζαν οι άλλες κρατούμενες» – Το πρώτο 24ωρο Θεοδωρόπουλου και Γάκα στις φυλακές Κορυδαλλού

fyssas mnimeio
ΕΛΛΑΔΑ

Παύλος Φύσσας: «Ποτέ ξανά» – 13 χρόνια από τη δολοφονία του – Αντιφασιστική πορεία με ηχηρό μήνυμα

PIERRAKAKIS_NEW_12345
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερακάκης: Επείγον να επιταχύνουμε την πορεία μας προς μια μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρώπης

fotia_rentis_1809_1920-1080_3_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ρέντης: Μάχη με διάσπαρτες εστίες φωτιάς – Ήχησε το 112 λόγω των καπνών (photos)

P90654654_highRes_testing-of-the-new-b
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης για την BMW iX5 Hydrogen (photos/video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giorgos-mazonakis
ΕΛΛΑΔΑ

«Ήταν θέμα χρόνου να "φύγει" ο Μαζωνάκης, το θέμα ήταν σε ποιον θα "έσκαγε η βόμβα"»: Τα πρώτα λόγια του Θεοδωρόπουλου μέσα από τη φυλακή

roula-koromila-new
LIFESTYLE

Ρούλα Κορομηλά: Δημοσίευσε φωτογραφία της από όταν ήταν 20 ετών - «Την κοιτάζω και νιώθω μια βαθιά ηρεμία και καμάρι»

mazonakis-new
MEDIA

Ποιος παίρνει τη θέση του Γιώργου Μαζωνάκη στο «The Voice»

enoples dynameis kriseis – new
ΕΛΛΑΔΑ

Το σχέδιο Χούπη για τον «πολίτη-οπλίτη»: Στρατιώτες όλοι και για πάντα; - Η προσαρμογή της Ευρώπης και το ήδη βαρύ τίμημα της Ελλάδας

MixCollage-17-Sep-2026-11-54-PM-3575
ΚΑΛΧΑΣ

Τα γκάλοπ έφεραν… νέα μέτρα, η κάλυψη Μητσοτάκη σε Μαρινάκη, η φυγή της Ρόζας, η έλλειψη μνήμης για Κασιδιάρη και τι συμβαίνει με τις Μαρίες της Ελπίδας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18.09.2026 17:30
mazonakis giatroi 887- new
ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: «Σκότωσες το καλύτερο παιδί φώναζαν οι άλλες κρατούμενες» – Το πρώτο 24ωρο Θεοδωρόπουλου και Γάκα στις φυλακές Κορυδαλλού

fyssas mnimeio
ΕΛΛΑΔΑ

Παύλος Φύσσας: «Ποτέ ξανά» – 13 χρόνια από τη δολοφονία του – Αντιφασιστική πορεία με ηχηρό μήνυμα

PIERRAKAKIS_NEW_12345
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερακάκης: Επείγον να επιταχύνουμε την πορεία μας προς μια μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρώπης

1 / 3