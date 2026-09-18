Ο Παύλος, ο Κασιδιάρης και η Ευρώπη που ξαναμαθαίνει να φοβάται

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Δεκατρία χρόνια μετά τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, λίγες ημέρες μετά την οργανωμένη επίθεση μελών της Χρυσής Αυγής εναντίον συνδικαλιστών στο Πέραμα, η Ιστορία έχει έναν περίεργο τρόπο να χτυπά ξανά την πόρτα.

Η επέτειος έρχεται λίγες ημέρες μετά την αποφυλάκιση του Ηλία Κασιδιάρη. Ο άνθρωπος που υπήρξε ένα από τα κεντρικά στελέχη της Χρυσής Αυγής βγήκε από τις φυλακές Δομοκού στις 15 Σεπτεμβρίου, υποστηρικτές τον περίμεναν απ’ έξω και ο ίδιος ανακοίνωσε ότι επιστρέφει στην «πρώτη γραμμή» και προανήγγειλε νέο πολιτικό φορέα.

Και την ίδια στιγμή, στη Γερμανία, η AfD κατέγραψε την πρώτη της εκλογική νίκη σε επίπεδο κρατιδίου, στη Σαξονία-Άνχαλτ, αφού τους έστρωσε το χαλί ο Φρίντριχ Μερτς.

Η Ακροδεξιά δεν βρίσκεται πλέον απλώς στις παρυφές της πολιτικής, αλλά διεκδικεί ξανά χώρο μέσα στην κανονικότητά της και αυτό κάνει τη μνήμη του Παύλου ακόμη πιο επίκαιρη, γιατί η Χρυσή Αυγή δεν ξεκίνησε με ένα μαχαίρι.

Προηγήθηκε η κανονικοποίηση του μίσους, η στοχοποίηση μεταναστών, η βία στους δρόμους, η ρητορική περί «εχθρών» και η ιδέα ότι κάποιοι άνθρωποι είναι λιγότερο Έλληνες, λιγότερο άνθρωποι, λιγότερο άξιοι να έχουν θέση στην κοινωνία. Μετά ήρθε το μαχαίρι.

Και χρειάστηκε η δολοφονία του Παύλου, μαζί με την αποκάλυψη της οργανωμένης δράσης της εγκληματικής οργάνωσης, για να γίνει αδύνατο να συνεχιστεί η βολική αφήγηση περί «μεμονωμένων περιστατικών».

Σήμερα το πολιτικό περιβάλλον είναι διαφορετικό. Η Ακροδεξιά δεν χρειάζεται απαραίτητα να εμφανίζεται με τον ίδιο τρόπο. Μπορεί να διεκδικεί ψήφους, κοινοβουλευτικές έδρες, θεσμική επιρροή και κυβερνητικό ρόλο.

Ο φασισμός δεν χρειάζεται να αλλάξει ιδέες για να αλλάξει εμφάνιση κι εδώ βρίσκεται η μεγάλη παγίδα.

Να συνηθίσουμε τη ρητορική του αποκλεισμού επειδή διατυπώνεται πιο καθαρά, να βαφτίσουμε τον ρατσισμό «ανησυχία για την ασφάλεια», την ξενοφοβία «ρεαλισμό», την επίθεση στα δικαιώματα «υπεράσπιση της τάξης» και να θεωρήσουμε ότι, όσο δεν υπάρχει μαχαίρι, δεν υπάρχει πρόβλημα.

Μόνο που ο φασισμός αρχίζει όταν το μίσος παύει να σοκάρει.

Όταν ο άνθρωπος απέναντί σου γίνεται αριθμός, απειλή, «λαθραίος», «ξένος», «προδότης», όταν η κοινωνική οργή διοχετεύεται από τους αδύναμους στους ακόμη πιο αδύναμους, ο εργαζόμενος πείθεται ότι εχθρός του είναι ο μετανάστης και όχι η εκμετάλλευση, όταν η φτώχεια μετατρέπεται σε θυμό απέναντι στον γείτονα και όχι σε απαίτηση για κοινωνική δικαιοσύνη.

Εκεί βρίσκει χώρο η Ακροδεξιά και εδώ βρίσκεται και η αποτυχία όταν περιορίζεσαι στο να καταγγέλλει; την Ακροδεξιά αφού αυτή έχει ήδη μεγαλώσει.

Δεν αρκεί να λες «ποτέ ξανά», πρέπει να απαντάς στο γιατί.

Γιατί ένας άνθρωπος που φοβάται για τη δουλειά του, το σπίτι του, το μέλλον του, την ασφάλειά του, να στραφεί απέναντι σε έναν ακόμη πιο αδύναμο άνθρωπο, γιατί η οργή να γίνεται ρατσισμός αντί για κοινωνική διεκδίκηση και η ανασφάλεια εθνικισμός αντί για αλληλεγγύη;

Αν δεν απαντηθούν αυτά, η Ακροδεξιά θα συνεχίσει να βρίσκει χώρο και η επέτειος του Παύλου θα κινδυνεύει να μετατραπεί σε ένα ακόμη ετήσιο τελετουργικό.

Όμως ο Παύλος Φύσσας είναι η υπενθύμιση του τι συμβαίνει όταν μια κοινωνία αφήνει το μίσος να αποκτήσει χώρο.

Σήμερα, δεκατρία χρόνια μετά, ο Κασιδιάρης δηλώνει ότι επιστρέφει στην πολιτική και η AfD πανηγυρίζει μια ιστορική εκλογική νίκη στη Γερμανία.

Αυτό δεν σημαίνει ότι επιστρέφουμε στο 2013.

Σημαίνει κάτι πιο απλό και πιο ανησυχητικό, ότι τίποτα δεν τελειώνει οριστικά, ούτε η Δημοκρατία, ούτε η Ακροδεξιά, ούτε η κοινωνική σύγκρουση.

Γι’ αυτό η μνήμη του Παύλου δεν μπορεί να είναι μόνο μνήμη θανάτου, αλλά να είναι και αντίστασης. Δεν είναι ένα στεφάνι, αλλά θέση και σύγκρουση. Είναι η άρνηση να αφήσουμε το ναζιστικό τέρας να γίνει ξανά κανονικότητα.

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