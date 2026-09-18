Κεφαλονιά: Την Πέμπτη στην ανακρίτρια οι τρεις κατηγορούμενοι για τον θάνατο της Μυρτώς

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Ενώπιον της ανακρίτριας αναμένεται να βρεθούν την ερχόμενη Πέμπτη (24/9) οι τρεις κατηγορούμενοι για τον θάνατο της Μυρτώς, τον περασμένο Απρίλιο, στην Κεφαλονιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, η κύρια ανάκριση έχει ολοκληρωθεί και πλέον οι τρεις κατηγορούμενοι καλούνται να απολογηθούν ενώπιον της ανακριτικής Αρχής, στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος των τριών κατηγορουμένων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

H 19χρονη Μυρτώ είχε εντοπιστεί αναίσθητη σε κεντρική πλατεία του Αργοστολίου, όπου την εγκατέλειψαν, το πρωί της 14ης Απριλίου 2026.

Η Μυρτώ μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της, που αποδόθηκε σε ανακοπή καρδιάς, ενώ στο αίμα της εντοπίστηκαν ίχνη κοκαΐνης, κάνναβης και αλκοόλ.

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