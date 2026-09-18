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18.09.2026 13:03

Μετεγγραφές φοιτητών: Ανοίγει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων

18.09.2026 13:03
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Εντός του Σεπτεμβρίου πρόκειται να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για τις μετεγγραφές και τις μετακινήσεις φοιτητών, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Η διαδικασία αφορά το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 και θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, ενώ οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης της προθεσμίας δεν έχουν ακόμη γνωστοποιηθεί.

Το υπουργείο αναμένεται να εκδώσει νεότερη ανακοίνωση με τις αναλυτικές οδηγίες, τις κατηγορίες των δικαιούχων και τα δικαιολογητικά που θα απαιτηθούν.

Πώς θα υποβληθούν οι αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής μετεγγραφών του υπουργείου Παιδείας.

Για την είσοδό τους στην πλατφόρμα χρησιμοποιούνται κατά κανόνα το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης που έχουν χορηγηθεί από τη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματός τους για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του πανεπιστημίου.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας εξετάζονται αιτήσεις μετεγγραφής σε αντίστοιχα Τμήματα, καθώς και αιτήσεις μετακίνησης σε Τμήματα του ίδιου επιστημονικού πεδίου, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της σχετικής νομοθεσίας.

Οι φοιτητές καλούνται να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις του υπουργείου Παιδείας, προκειμένου να ενημερωθούν εγκαίρως για το άνοιγμα της πλατφόρμας και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

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