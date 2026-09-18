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18.09.2026 13:36

Νίκος Παπανδρέου για την μητέρα του, Μαργαρίτα: «Ήταν ο φάρος στην φουρτούνα»

18.09.2026 13:36
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Σε μία συγκινητική ανάρτηση, ο Νίκος Παπανδρέου, αποχαιρετά την μητέρα του, Μαργαρίτα Παπανδρέου.

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ανέφερε πως η μητέρα του απεβίωσε σήμερα το πρωί «μετά από μία «δύσκολη βραδιά», προσθέτοντας πως ήταν «σε όλες τις νίκες και τις ήττες του ΠΑΣΟΚ» παρούσα. 

«Η αγαπημένη μου μητέρα, η Μαργαρίτα, έφυγε σήμερα το πρωί μετά από μια δύσκολη βραδιά. Αφήνει πίσω της ένα κενό, αλλά και την ευθύνη να μείνω πιστός στις αρχές που με δίδαξε.

Έζησε όλες τις νίκες του ΠΑΣΟΚ και τις ήττες, έστησε την Ένωση Γυναικών Ελλάδας και με επιμονή έφερε αλλαγές στη χώρα που την υιοθέτησε. Σκέφτομαι ότι στις πιο δύσκολες στιγμές είχε πάντα έναν ήρεμο και σοφό λόγο να μου πει, κάτι που με γαλήνευε -μάλλον επειδή τα είχε δει όλα. Για μας τα παιδιά της, αλλά και για τον Ανδρέα, ήταν ο φάρος στη φουρτούνα» έγραψε.

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