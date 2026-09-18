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18.09.2026 11:50

Δούκας για Παύλο Φύσσα: «Η μνήμη του παραμένει ζωντανή – Δεν θα αφήσουμε το μίσος να επιστρέψει»

18.09.2026 11:50
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Με τη φράση «Σιγά μην κλάψω, σιγά μη φοβηθώ» ξεκινά η ανάρτηση του Χάρη Δούκα, με αφορμή τη συμπλήρωση 13 ετών από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα από τάγμα εφόδου της Χρυσής Αυγής.

Ο δήμαρχος Αθηναίων αναφέρεται στη μνήμη του Παύλου Φύσσα, σημειώνοντας ότι παραμένει ζωντανή, ενώ χαρακτηρίζει το μήνυμά του «πιο επίκαιρο από ποτέ».

Παράλληλα, κάνει αναφορά στην πρόσφατη αποφυλάκιση του Ηλία Κασιδιάρη. «Η πρόσφατη αποφυλάκιση του καταδικασμένου για τη διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης και η προαναγγελία της επιστροφής του στην πολιτική ζωή δεν επιτρέπουν κανέναν εφησυχασμό», αναφέρει χαρακτηριστικά

«Ο φασισμός αντιμετωπίζεται καθημερινά, με τόλμη και ενεργή δράση», πρόσθετει μεταξύ άλλων.

«Δεν θα αφήσουμε το μίσος να επιστρέψει στους δρόμους και στις γειτονιές μας», σημειώνει ο Χάρης Δούκας, «Ο Παύλος ζει». καταλήγει.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Χάρη Δούκα:

«Σιγά μην κλάψω, σιγά μη φοβηθώ»

Δεκατρία χρόνια μετά τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα από τη «Χρυσή Αυγή», η μνήμη του παραμένει ζωντανή και το μήνυμά του πιο επίκαιρο από ποτέ.

Η πρόσφατη αποφυλάκιση του καταδικασμένου για τη διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης και η προαναγγελία της επιστροφής του στην πολιτική ζωή δεν επιτρέπουν κανέναν εφησυχασμό.

Ο φασισμός αντιμετωπίζεται καθημερινά, με τόλμη και ενεργή δράση.

Όλοι μαζί θα υπερασπιστούμε τη Δημοκρατία.

Δεν θα αφήσουμε το μίσος να επιστρέψει στους δρόμους και στις γειτονιές μας.

Ο Παύλος ζει.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18.09.2026 13:36
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